Fenerbahçe'ye Guendouzi şoku! Yeni takımı...
Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde Lazio'dan kadrosuna kattığı Matteo Guendouzi'nin sezon sonunda yeniden İtalya'nın yolunu tutabileceği öne sürüldü. Fransız oyuncunun sarı-lacivertli ekipten ayrılmak istediği ve mutsuz olduğu iddia edildi. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2026 10:30
Guendouzi'nin yeni gelecek yönetime "Teklif gelmesi halinde kabul edin" diyeceği de ileri sürüldü.
27 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe forması ile tüm kulvarlarda 21 maçta forma giydi ve 2 gol/1 asist katkısı sundu.
Kadıköy ekibi ile ilk golünü Süper Kupa'da Galatasaray'a karşı atan Fransız orta saha, ilk maçında kupa kaldırma başarısı göstermişti.
