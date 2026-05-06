Samsunspor, Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü!

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında 9 Mayıs Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı RAMS Başakşehir maçının hazırlıklarına devam etti. Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thorsten Fink yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 15 dakika sürdü.
Isınma koşusu yapan futbolcular, daha sonra dar alanda çift kale maç ve şut çalışması gerçekleştirdi. Antrenmanda sakatlıkları devam eden Celil Yüksel, Emre Kılınç, Afonso Sousa, Olivier Ntcham yer almadı. Karadeniz ekibi, Başakşehir müsabakasının hazırlıklarına 7 Mayıs'ta yapacağı idmanla devam edecek.