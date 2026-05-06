CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler EuroLeague Zalgiris Kaunas-Fenerbahçe Beko CANLI İZLE | Maç saat kaçta, hangi kanalda?

Zalgiris Kaunas-Fenerbahçe Beko CANLI İZLE | Maç saat kaçta, hangi kanalda?

EuroLeague play-off serisinde 2-0 öne geçen Fenerbahçe Beko, serinin üçüncü maçında Litvanya temsilcisi Zalgiris Kaunas’a konuk oluyor. İstanbul’da oynanan ilk iki maçı kazanan sarı-lacivertliler, deplasmanda galip gelmesi durumunda seriyi 3-0’a getirecek ve adını Atina’da düzenlenecek Final Four’a yazdıracak. Temsilcimiz, bu başarıyı yakalaması halinde kulüp tarihindeki 8. Final Four katılımını gerçekleştirecek. Peki Zalgiris Kaunas-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2026 11:41 Güncelleme Tarihi: 06 Mayıs 2026 11:43
Zalgiris Kaunas-Fenerbahçe Beko CANLI İZLE | Maç saat kaçta, hangi kanalda?

Avrupa basketbolunun zirvesinde heyecan, Fenerbahçe Beko'nun Litvanya'daki tarihi sınavıyla devam ediyor. Normal sezonu 24 galibiyetle 4. sırada tamamlayan sarı-lacivertliler, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan serinin ilk maçını 89-78, ikinci maçını ise 86-74 kazanarak büyük bir avantaj elde etti. Mücadelede Jasikevicius'un öğrencileri, parkeden galibiyetle ayrıldıkları takdirde 22-24 Mayıs tarihlerinde Atina'da düzenlenecek olan Final Four organizasyonuna biletini alacak. Zalgiris'in galibiyeti halinde ise seri uzayacak ve dördüncü karşılaşma 8 Mayıs Cuma günü yine Litvanya'da oynanacak. İşte Zalgiris Kaunas-Fenerbahçe Beko maçının detayları!

Zalgiris Kaunas-Fenerbahçe Beko maçı ayrıntıları!

ZALGIRIS KAUNAS-FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN?

EuroLeague play-off serisi 3. karşılaşması, 6 Mayıs Çarşamba günü oynanacak.

Zalgiris Kaunas-Fenerbahçe Beko maç bilgileri!

ZALGIRIS KAUNAS-FENERBAHÇE BEKO MAÇI SAAT KAÇTA?

Litvanya'nın Kaunas şehrindeki Zalgirio Arena'da gerçekleştirilecek mücadelenin hava atışı Türkiye saati ile 20.00'de yapılacak.

ZALGIRIS KAUNAS-FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA?

Kritik karşılaşma S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

Zalgiris Kaunas-Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda?

7 KEZ FINAL FOUR'DA SAHNE ALDI

Avrupa basketbolunun son yıllarda en önemli takımlarından olan Fenerbahçe, 2015-2019 yılları arasında üst üste 5 kez bu organizasyonda sahne aldı. Kanarya daha sonra ise 2024 Berlin, 2025'te Abu Dabi'deki Final Four'da mücadele etti. Sarı-lacivertliler, ilk kez 2017 yılında İstanbul'un ev sahipliğinde kupayı kazanırken, geçtiğimiz yıl da ikinci kez Euroleague şampiyonu olmayı başardı.

Fenerbahçe, Final Four'a en çok katılım sağlayan Türk takımı olma ünvanını da taşıyor. Organizasyonda yer alan bir diğer Türk takımı A. Efes ise 5 kez mücadele etti. 2026 Euroleague Final Four, 22-24 Mayıs tarihlerinde Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenecek.

Zalgiris Kaunas-Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta?

37. RANDEVU

Fenerbahçe ile Zalgiris Kaunas, Euroleague'de bugüne kadar 36 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler 23 kez parkeden galip ayrılırken, Litvanya takımı ise 13 kez kazandı. Son 2 karşılaşmadan sarı-lacivertliler galip gelirken, normal sezonda ise üstünlüğü Zalgiris elde etti. Zalgiris Kaunas, Zalgirio Arena'da oynanan maçta 84-81'lik skor tabelaya yansırken, İstanbul'da da 92-82'lik skorla galibiyete uzandı.

İki ekip 2017-2018 sezonunda Final Four yarı finalinde karşı karşıya geldi ve Fenerbahçe galip ayrılarak final oynadı. Bir sonraki sezon ise play-off serisinde kozlarını paylaşan iki ekip arasındaki seride sarı-lacivertliler 3-1'lik üstünlük sağladı.

Zalgiris Kaunas-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman?

İSTATİSTİKLERLE İKİ TAKIM

Bu sezon Euroleague'de Fenerbahçe 81.9 sayı, 35.4 ribaund ve 16.2 asist ortalamalarıyla oynarken; Zalgiris Kaunas ise 87.6 sayı, 34.8 ribaund ve 19.4 asist ortalamasıyla mücadele ediyor. Sarı-lacivertlilerde Wade Baldwin 16.4, Litvanya ekibinde de Sylvain Francisco 19.5 sayı ortalamalarıyla ön plana çıkıyor. Play-off serisinde sarı-lacivertlilerde Tarık Biberovic 41, Nicolo Melli 30, Wade Baldwin 28 sayıyla önemli katkı sağladı.

ASpor CANLI YAYIN

Aziz Yıldırım adaylığını açıkladı!
Hakan Safi'nin ilk transferi belli oldu!
DİĞER
12 yıllık evliliği bitiyor... Pelin Karahan boşanma sorusuyla karşılaştı: Tek cümlelik yanıtı çok konuşuldu!
CHP kurultayına ceza davası 1 Temmuz'a ertelendi! Şaibenin İBB ayağı mercek altında: Adem Soytekin tanık olarak dinlenecek
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Dorgeles Nene ameliyat edilecek
"Beşiktaş'ı bitirmeden bu kararı alın!"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Aliağa Petkimspor küme düşme hattında! Aliağa Petkimspor küme düşme hattında! 12:25
Barış Göktürk'ten flaş karar! Barış Göktürk'ten flaş karar! 12:16
Aziz Yıldırım adaylığını açıkladı! Aziz Yıldırım adaylığını açıkladı! 11:55
Buz hokeyinde yeni hedefler! Buz hokeyinde yeni hedefler! 11:52
Trabzonspor'da Muçi'nin gidişatı! Trabzonspor'da Muçi'nin gidişatı! 11:46
Zalgiris Kaunas-Fenerbahçe Beko maç bilgileri! Zalgiris Kaunas-Fenerbahçe Beko maç bilgileri! 11:41
Daha Eski
Geleneksel okçulukta 36 bin sporcu! Geleneksel okçulukta 36 bin sporcu! 11:39
Dursun Özbek Galatasaray tarihine geçiyor! Dursun Özbek Galatasaray tarihine geçiyor! 11:35
Merkezefendi Basket BSL'de 9. oldu! Merkezefendi Basket BSL'de 9. oldu! 11:23
Dorgeles Nene ameliyat edilecek Dorgeles Nene ameliyat edilecek 11:17
Atamayana atarlar Atamayana atarlar 11:11
Fener'e Guendouzi şoku! Yeni takımı... Fener'e Guendouzi şoku! Yeni takımı... 10:30