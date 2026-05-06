Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Basketbol Aliağa Petkimspor, ligde kalma durumunu son haftaya bıraktı!

Aliağa Petkimspor, Basketbol Süper Ligi’n 28. hafta erteleme karşılaşmasında deplasmanda Beşiktaş’a 81-69 mağlup olarak ligde kalma umutlarını son haftaya taşıdı. İşte detaylar...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2026 12:25
Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, 28. hafta erteleme karşılaşmasında deplasmanda Beşiktaş ile karşı karşıya geldi. İzmir ekibi, mücadeleden 81-69'luk mağlubiyetle ayrıldı. Aliağa Petkimspor Başantrenörü Orhun Ene de karşılaşmaya dair önemli açıklamalarda bulundu. Mutlak galibiyet hedefledikleri bir müsabaka olduğunu söyleyen Ene, "Bu maçı kazanmak istedik. Kazanmak için de oyunun başında da iyi başladık. Beşiktaş iyi ve disiplinli bir takım. Onların sertliği bizim hücumdaki yüzdelerimizi düşürdü. Ritimsiz de olduğumuz için kötü yüzdeyle şut attık. Maçın sonunu bu etkiledi ama biz ne olursa olsun iki maçtan birini kazanma hedefindeyiz. Tofaş maçına çıkacağız. İyi oynadığımız maçlar var. Trabzon'u deplasmanda yenmiş bir takımız. O maçı bu maçtan çok daha iyi oynayacağımızı düşünüyorum. İstediğimizi o maçta ortaya koyacağız" ifadelerine yer verdi.

HAFTA SONU HATAYA YER YOK

Aliağa Petkimspor, 10 Mayıs Pazar günü Tofaş deplasmanında önemli bir karşılaşmaya çıkmaya hazırlanıyor. İzmir temsilcisi, bu mücadeleyi kazanması halinde rakiplerinin sonuçlarına bakmaksızın ligde kalmayı garantileyecek.

Aliağa Petkimspor'un Tofaş'a mağlup olması durumunda ise Karşıyaka ve Mersinspor'un galibiyet alması halinde küme düşen takım Aliağa ekibi olacak. Öte yandan Mersinspor'un sezon sonunda 9 galibiyette kalması ve Karşıyaka'nın Bursaspor'u mağlup ederek 9 galibiyete ulaşması halinde üç takımın galibiyet sayıları eşitlenecek ve sıralama üçlü averaja göre belirlenecek. Bu senaryoda ise lige veda eden ekip Mersinspor olacak.

Orhun Ene yönetimindeki Aliağa Petkimspor, Tofaş karşısında sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.

