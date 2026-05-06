CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Süper Lig Basketbol Süper Ligi'nde küme düşme heyecanı son haftada!

Basketbol Süper Ligi'nde küme düşme heyecanı son haftada!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde küme düşme hattındaki Karşıyaka, Aliağa Petkimspor ve Mersin Spor'un kaderi pazar günü oynanacak son maçlarda belli olacak. 52 yıldır küme düşmeyen yeşil-kırmızılılar kritik virajda. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2026 12:52
Basketbol Süper Ligi'nde küme düşme heyecanı son haftada!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ndeki erteleme maçında Aliağa Petkimspor'un deplasmanda Beşiktaş GAİN'e 81-69 mağlup olmasıyla kümede kalma düğümü son hafta çözülecek. Son hafta pazar günü oynanacak maçların ardından ligin en köklü temsilcilerinden Karşıyaka, Petkimspor ve Mersin Spor'dan biri küme düşecek.

Ligde 52 yıldır hiç küme düşmeden mücadele edip; 2 şampiyonluk, 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası, 1 Türkiye Kupası kazanan, henüz 3 yıl önce final oynayan Karşıyaka son hafta öncesi 8 galibiyetle düşme hattında bulunuyor. Beşiktaş deplasmanından mağlup dönünce kurtuluşunu ilan etme fırsatını tepen ligdeki diğer İzmir temsilcisi Aliağa Petkimspor ve Mersin Spor'un 9'ar galibiyeti var.

KADER HAFTASI

Pazar günü hepsi aynı saatte Karşıyaka-Bursaspor, Tofaş-Aliağa Petkimspor, Trabzonspor-Mersin Spor maçları oynanacak. Normal sezonda üç takımın kendi aralarında oynadıkları maçlarda atılamayan 1 sayı bile lig bitiminde kulüplerin kaderini belirleyecek. Karşıyaka ve Petkimspor'un ikili averajı eşitken, Basketbol Federasyonu'nun kuralına göre rakibine 103-91 kazandığı rövanşta ilk maçta Petkim'in kazandığından (85-73) daha çok sayı atan yeşil-kırmızılılar averaj hesabında önde. Karşıyaka ile Mersin'in oynadıkları iki maçta da takımlar 92-87'lik galibiyet alırken, Akdeniz temsilcisi genel averajda üstün konumda.

Petkim ve Mersin Spor son hafta kazanırlarsa Karşıyaka'nın alacağı skora bakmadan kurtuluşlarını ilan edecek. Kaf-Kaf kaybederse rakipleri mağlup olsa bile düşecek. Karşıyaka'nın ligde kalabilmesi için pazar günü evinde Bursaspor'u yenip, Petkimspor'un Antenör Orhun Ene'nin eski takımı iddiasız kalan Tofaş'la oynayacağı deplasman maçını mutlaka kaybetmesi gerekiyor. Karşıyaka kazanır, Petkim kaybederse Kaf-Kaf ligde kalacak. Karşıyaka kazanıp, Petkimspor ve Mersin Spor maçlarını kaybederse ise üçlü averajda küme düşen Mersin olacak. Yeşil-kırmızılı ekip, Petkim kazanır, Mersin'le averaja kalırsa da düşecek.

Hakan Safi'nin ilk transferi belli oldu!
Aziz Yıldırım adaylığını açıkladı!
DİĞER
Süper Lig’in en pahalı 15 genç futbolcusu açıklandı! Zirvenin sahibi belli oldu...
Ekrem İmamoğlu'ndan şaibeli kurultayda delege müteahhitliği! "KİPTAŞ'la CHP dizaynı" mercek altında: Pendik Arkatlı'da ne dolaplar döndü?
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
G.Saray'da Antalya maçı için dev prim
Dorgeles Nene ameliyat edilecek
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Basketbolda düğüm son maçlara kaldı! Basketbolda düğüm son maçlara kaldı! 12:51
TFF'den PFDK kararı! TFF'den PFDK kararı! 12:42
"Aziz Yıldırım göreve Mourinho ayarında birini getirecek!" "Aziz Yıldırım göreve Mourinho ayarında birini getirecek!" 12:41
Göztepe evinde son kez sahne alacak! Göztepe evinde son kez sahne alacak! 12:30
Aliağa Petkimspor küme düşme hattında! Aliağa Petkimspor küme düşme hattında! 12:25
Barış Göktürk'ten flaş karar! Barış Göktürk'ten flaş karar! 12:16
Daha Eski
Aziz Yıldırım adaylığını açıkladı! Aziz Yıldırım adaylığını açıkladı! 11:55
Buz hokeyinde yeni hedefler! Buz hokeyinde yeni hedefler! 11:52
Trabzonspor'da Muçi'nin gidişatı! Trabzonspor'da Muçi'nin gidişatı! 11:46
Zalgiris Kaunas-Fenerbahçe Beko maç bilgileri! Zalgiris Kaunas-Fenerbahçe Beko maç bilgileri! 11:41
Geleneksel okçulukta 36 bin sporcu! Geleneksel okçulukta 36 bin sporcu! 11:39
Dursun Özbek Galatasaray tarihine geçiyor! Dursun Özbek Galatasaray tarihine geçiyor! 11:35