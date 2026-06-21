Galatasaray'dan Tijjani Reijnders bombası! Transferde dev kapışma başladı
Yeni sezon öncesi orta sahaya dünya çapında bir takviye yapmak isteyen Galatasaray, rotasını Manchester City'nin yıldızı Tijjani Reijnders'e çevirdi. Sarı-kırmızılıların, İngiliz ekibinde forma giyen Hollandalı futbolcu için şartları zorlamaya hazırlandığı öne sürülürken, transferde yalnız olmadığı da ortaya çıktı. Avrupa'nın iki önemli devinin transfer için nabız yokladığı öğrenildi. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Haziran 2026 11:13
AVRUPA DEVLERİ DE DEVREDE
İspanyol basınından Fichajes'in haberine göre, Reijnders'in Manchester City'deki ilk sezonu beklentilerin altında kaldı. Haberde, Galatasaray'ın Hollandalı orta saha için en ciddi adaylardan biri olduğu belirtilirken, Juventus ve Atletico Madrid'in de oyuncuyu listesinde tuttuğu ifade edildi.
Ancak Juventus'un mali şartlar nedeniyle bu transferde geri planda kaldığı öne sürülüyor. Şampiyonlar Ligi gelirinden mahrum kalan İtalyan ekibinin yüksek bonservis bedelini karşılaması zor görünüyor.
G.SARAY'IN AVANTAJI...
Manchester City, 2025 yazında Reijnders'i kadrosuna katmak için yaklaşık 55 milyon euro bonservis ödemiş, bonuslarla birlikte transferin toplam maliyetinin 70 milyon euroya ulaştığı belirtilmişti. Bu nedenle İngiliz ekibinin oyuncuyu düşük bir bedelle bırakmaya sıcak bakmadığı ifade ediliyor.
Galatasaray ise oyuncuya sunabileceği yüksek maaş ve Şampiyonlar Ligi faktörünü kullanarak Atletico Madrid'in önüne geçmeyi hedefliyor.
27 yaşındaki orta saha oyuncusu, geride kalan sezonda Manchester City formasıyla 47 resmi maçta görev yaptı.
Reijnders bu karşılaşmalarda 7 gol ve 8 asistlik katkı sağladı.
Deneyimli futbolcunun İngiliz ekibiyle olan sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ederken, güncel piyasa değeri yaklaşık 50 milyon euro seviyesinde gösteriliyor.
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