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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'dan Tijjani Reijnders bombası! Transferde dev kapışma başladı

Galatasaray'dan Tijjani Reijnders bombası! Transferde dev kapışma başladı

Yeni sezon öncesi orta sahaya dünya çapında bir takviye yapmak isteyen Galatasaray, rotasını Manchester City'nin yıldızı Tijjani Reijnders'e çevirdi. Sarı-kırmızılıların, İngiliz ekibinde forma giyen Hollandalı futbolcu için şartları zorlamaya hazırlandığı öne sürülürken, transferde yalnız olmadığı da ortaya çıktı. Avrupa'nın iki önemli devinin transfer için nabız yokladığı öğrenildi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Haziran 2026 11:13
Galatasaray'dan Tijjani Reijnders bombası! Transferde dev kapışma başladı

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, yabancı oyuncu kuralını da göz önünde bulundurarak kadrosuna doğrudan katkı sağlayacak bir yıldız orta saha arayışında.

Galatasaray'dan Tijjani Reijnders bombası! Transferde dev kapışma başladı

Sarı-kırmızılıların gündeminde daha önce Juventus forması giyen Khephren Thuram, PSG'nin tecrübeli ismi Fabian Ruiz ve Villarreal'den Pape Gueye bulunuyordu. Ancak bu oyuncularla yapılan görüşmelerden beklenen sonucun alınamaması üzerine yönetim rotasını İngiltere'ye çevirdi.

Galatasaray'dan Tijjani Reijnders bombası! Transferde dev kapışma başladı

Galatasaray'ın son dönemde Manchester City'de forma giyen Tijjani Reijnders'i yakından takip ettiği ve transfer için ciddi bir çalışma yürüttüğü öğrenildi.

Galatasaray'dan Tijjani Reijnders bombası! Transferde dev kapışma başladı

AVRUPA DEVLERİ DE DEVREDE

İspanyol basınından Fichajes'in haberine göre, Reijnders'in Manchester City'deki ilk sezonu beklentilerin altında kaldı. Haberde, Galatasaray'ın Hollandalı orta saha için en ciddi adaylardan biri olduğu belirtilirken, Juventus ve Atletico Madrid'in de oyuncuyu listesinde tuttuğu ifade edildi.

Galatasaray'dan Tijjani Reijnders bombası! Transferde dev kapışma başladı

Ancak Juventus'un mali şartlar nedeniyle bu transferde geri planda kaldığı öne sürülüyor. Şampiyonlar Ligi gelirinden mahrum kalan İtalyan ekibinin yüksek bonservis bedelini karşılaması zor görünüyor.

Galatasaray'dan Tijjani Reijnders bombası! Transferde dev kapışma başladı

G.SARAY'IN AVANTAJI...

Manchester City, 2025 yazında Reijnders'i kadrosuna katmak için yaklaşık 55 milyon euro bonservis ödemiş, bonuslarla birlikte transferin toplam maliyetinin 70 milyon euroya ulaştığı belirtilmişti. Bu nedenle İngiliz ekibinin oyuncuyu düşük bir bedelle bırakmaya sıcak bakmadığı ifade ediliyor.

Galatasaray'dan Tijjani Reijnders bombası! Transferde dev kapışma başladı

Galatasaray ise oyuncuya sunabileceği yüksek maaş ve Şampiyonlar Ligi faktörünü kullanarak Atletico Madrid'in önüne geçmeyi hedefliyor.

Galatasaray'dan Tijjani Reijnders bombası! Transferde dev kapışma başladı

27 yaşındaki orta saha oyuncusu, geride kalan sezonda Manchester City formasıyla 47 resmi maçta görev yaptı.

Galatasaray'dan Tijjani Reijnders bombası! Transferde dev kapışma başladı

Reijnders bu karşılaşmalarda 7 gol ve 8 asistlik katkı sağladı.

Galatasaray'dan Tijjani Reijnders bombası! Transferde dev kapışma başladı

Deneyimli futbolcunun İngiliz ekibiyle olan sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ederken, güncel piyasa değeri yaklaşık 50 milyon euro seviyesinde gösteriliyor.

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