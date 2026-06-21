AVRUPA DEVLERİ DE DEVREDE İspanyol basınından Fichajes'in haberine göre, Reijnders'in Manchester City'deki ilk sezonu beklentilerin altında kaldı. Haberde, Galatasaray'ın Hollandalı orta saha için en ciddi adaylardan biri olduğu belirtilirken, Juventus ve Atletico Madrid'in de oyuncuyu listesinde tuttuğu ifade edildi.