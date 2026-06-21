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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'dan yaza damga vuracak transfer! Bruno Fernandes...

Galatasaray'dan yaza damga vuracak transfer! Bruno Fernandes...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Yeni sezon öncesi 10 numara takviyesi yapmak isteyen Galatasaray, büyük ses getirecek bir transfer hamlesi yapmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar, Manchester United'ın Portekizli yıldızı Bruno Fernandes'i renklerine bağlamak için harekete geçti. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Haziran 2026 11:23
Galatasaray'dan yaza damga vuracak transfer! Bruno Fernandes...

Üst üste 4. şampiyonluğunu kazanarak toplamda 26. şampiyonluğunu elde eden Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

Galatasaray'dan yaza damga vuracak transfer! Bruno Fernandes...

Sarı-kırmızılılar, 22 Haziran itibarıyla resmen başlayacak olan yaz transfer dönemi için kolları sıvadı.

Galatasaray'dan yaza damga vuracak transfer! Bruno Fernandes...

Gelecek sezon da ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan Cimbom, kadrosuna katacağı isimlerle adından söz ettirmek istiyor.

Galatasaray'dan yaza damga vuracak transfer! Bruno Fernandes...

Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren yönetimin önceliklerinden biriyse 10 numara transferi...

Galatasaray'dan yaza damga vuracak transfer! Bruno Fernandes...

Eintracht Frankfurt forması giyen Can Uzun için girişimlerini sürdüren sarı-kırmızılılardan büyük yankı uyandıracak bir hamle geldi.

Galatasaray'dan yaza damga vuracak transfer! Bruno Fernandes...

10 numaraya ciddi bir bütçe ayıran Cimbom, Manchester United'ın süperstarı Bruno Fernandes'i gözüne kestirdi.

Galatasaray'dan yaza damga vuracak transfer! Bruno Fernandes...

TEMASLAR BAŞLADI

31 yaşındaki Portekizli maestro için temasların başladığı dile getirildi.

Galatasaray'dan yaza damga vuracak transfer! Bruno Fernandes...

Deneyimli futbolcunun adı geçtiğimiz ara transfer döneminde de Galatasaray ile anılmış ancak transfer gerçekleşmemişti.

Galatasaray'dan yaza damga vuracak transfer! Bruno Fernandes...

Bruno Fernandes, geçtiğimiz sezon Manchester United formasıyla çıktığı 35 maçta 9 gol ve 22 asistlik bir performans sergiledi.

Galatasaray'dan yaza damga vuracak transfer! Bruno Fernandes...

Yıldız oyuncu, Premier Lig'de 2025/26 sezonunu 21 asistle tamamlayarak İngiltere'de bir sezonda en çok asist yapan oyuncu olarak tarihe geçmişti.

Galatasaray'dan yaza damga vuracak transfer! Bruno Fernandes...

Manchester United ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden ve bir yıl da opsiyonu bulunan Bruno Fernandes'in güncel piyasa değeriyse 35 milyon Euro olarak gösteriliyor.

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