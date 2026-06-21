Galatasaray'dan yaza damga vuracak transfer! Bruno Fernandes...
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Yeni sezon öncesi 10 numara takviyesi yapmak isteyen Galatasaray, büyük ses getirecek bir transfer hamlesi yapmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar, Manchester United'ın Portekizli yıldızı Bruno Fernandes'i renklerine bağlamak için harekete geçti. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Haziran 2026 11:23
Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren yönetimin önceliklerinden biriyse 10 numara transferi...
Eintracht Frankfurt forması giyen Can Uzun için girişimlerini sürdüren sarı-kırmızılılardan büyük yankı uyandıracak bir hamle geldi.
10 numaraya ciddi bir bütçe ayıran Cimbom, Manchester United'ın süperstarı Bruno Fernandes'i gözüne kestirdi.
TEMASLAR BAŞLADI
31 yaşındaki Portekizli maestro için temasların başladığı dile getirildi.
Deneyimli futbolcunun adı geçtiğimiz ara transfer döneminde de Galatasaray ile anılmış ancak transfer gerçekleşmemişti.
Bruno Fernandes, geçtiğimiz sezon Manchester United formasıyla çıktığı 35 maçta 9 gol ve 22 asistlik bir performans sergiledi.
Yıldız oyuncu, Premier Lig'de 2025/26 sezonunu 21 asistle tamamlayarak İngiltere'de bir sezonda en çok asist yapan oyuncu olarak tarihe geçmişti.
Manchester United ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden ve bir yıl da opsiyonu bulunan Bruno Fernandes'in güncel piyasa değeriyse 35 milyon Euro olarak gösteriliyor.
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