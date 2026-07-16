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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Ve transfer ayrıntıları belli oldu! Galatasaray, Julio Enciso'yu açıklamaya hazırlanıyor

Ve transfer ayrıntıları belli oldu! Galatasaray, Julio Enciso'yu açıklamaya hazırlanıyor

Son dakika haberi... Transfer döneminin sessiz takımlarından Galatasaray, Julio Enciso bombasını patlatıyor. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Temmuz 2026 14:03 Güncelleme Tarihi: 16 Temmuz 2026 14:15
Ve transfer ayrıntıları belli oldu! Galatasaray, Julio Enciso'yu açıklamaya hazırlanıyor

Ugochukwu'nun ardından Galatasaray'ın asıl büyük bombası, hücum hattını yaratıcı bir isimle güçlendirmekti... Bu kapsamda, sıradaki transfer hedefi: Julio Enciso!

Ve transfer ayrıntıları belli oldu! Galatasaray, Julio Enciso'yu açıklamaya hazırlanıyor

Sarı kırmızılı ekibin teknik direktörü Okan Buruk da canlı yayında Enciso'nun Galatasaray'ın transfer listesinde olduğunu açıklamıştı...

Ve transfer ayrıntıları belli oldu! Galatasaray, Julio Enciso'yu açıklamaya hazırlanıyor

Teknik ekibin transferine tam onay verdiği Paraguaylı yıldız için düğmeye basıldı.

Ve transfer ayrıntıları belli oldu! Galatasaray, Julio Enciso'yu açıklamaya hazırlanıyor

Sarı-kırmızılılar, Paraguaylı futbolcu için Strasbourg'a resmi teklif yapmaya hazırlanıyor.

Ve transfer ayrıntıları belli oldu! Galatasaray, Julio Enciso'yu açıklamaya hazırlanıyor

Fransız kulübü, yakın zamanda kadrosuna kattığı Enciso için yüksek bir bonservis bedeli talep ediyor ama Galatasaray'ın planı hazır.

Ve transfer ayrıntıları belli oldu! Galatasaray, Julio Enciso'yu açıklamaya hazırlanıyor

TRANSFER AYRINTILARI BELLİ OLDU

TRT Spor'da yer alan habere göre; Galatasaray, Enciso'nun transferi için Fransız ekibi Strasbourg'a satın alma opsiyonlu kiralık teklifinde bulunacak.

Ve transfer ayrıntıları belli oldu! Galatasaray, Julio Enciso'yu açıklamaya hazırlanıyor

Enciso'nun yaratıcı oyun tarzı ve yüksek çalım yeteneği, Okan Buruk'un hücum planları için de büyük önem taşıyor.

Ve transfer ayrıntıları belli oldu! Galatasaray, Julio Enciso'yu açıklamaya hazırlanıyor

SEZON PERFORMANSI

Julio Enciso geçen sezon Strasbourg formasıyla Fransa Ligi'nde 27 maçta 3 kez fileleri sarstı ve 6 gol pası verdi.

Ve transfer ayrıntıları belli oldu! Galatasaray, Julio Enciso'yu açıklamaya hazırlanıyor

Paraguaylı oyuncu Dünya Kupası'nda ise 3 karşılaşmada 2 asist yaptı.

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