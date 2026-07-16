Ve transfer ayrıntıları belli oldu! Galatasaray, Julio Enciso'yu açıklamaya hazırlanıyor
Son dakika haberi... Transfer döneminin sessiz takımlarından Galatasaray, Julio Enciso bombasını patlatıyor. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Temmuz 2026 14:03 Güncelleme Tarihi: 16 Temmuz 2026 14:15
Sarı-kırmızılılar, Paraguaylı futbolcu için Strasbourg'a resmi teklif yapmaya hazırlanıyor.
Fransız kulübü, yakın zamanda kadrosuna kattığı Enciso için yüksek bir bonservis bedeli talep ediyor ama Galatasaray'ın planı hazır.
TRANSFER AYRINTILARI BELLİ OLDU
TRT Spor'da yer alan habere göre; Galatasaray, Enciso'nun transferi için Fransız ekibi Strasbourg'a satın alma opsiyonlu kiralık teklifinde bulunacak.
Enciso'nun yaratıcı oyun tarzı ve yüksek çalım yeteneği, Okan Buruk'un hücum planları için de büyük önem taşıyor.
SEZON PERFORMANSI
Julio Enciso geçen sezon Strasbourg formasıyla Fransa Ligi'nde 27 maçta 3 kez fileleri sarstı ve 6 gol pası verdi.
Paraguaylı oyuncu Dünya Kupası'nda ise 3 karşılaşmada 2 asist yaptı.
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