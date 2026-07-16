Marcus Rashford'un Fenerbahçe ile anılmasının ardından Fabrizio Romano, yaptığı yayında İngiliz yıldızın transfer süreci ve Manchester United'daki geleceğiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Romano, Rashford'un mevcut durumuna ilişkin son gelişmeleri paylaşarak transfer ihtimali ve kulüpteki geleceği hakkında önemli bilgiler verdi. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Temmuz 2026 12:13
Marcus Rashford'un geleceğiyle ilgili transfer iddiaları gündemdeki yerini koruyor.
Fabrizio Romano canlı yayında, İngiliz futbolcunun adı Fenerbahçe ile anılan transfer söylentilerine açıklık getirildi.
İtalyan gazetecinin aktardığı bilgiye göre Rashford ile Fenerbahçe arasında herhangi bir transfer görüşmesi veya müzakere bulunmuyor.
Taraflar arasında şu ana kadar somut bir adımın da atılmadığı ifade edildi.
Rashford'un kariyerinin bu döneminde Türkiye'de forma giymeyi düşünmediği aktarıldı.
İngiliz yıldızın Fenerbahçe'ye saygı duyduğu ancak şu an için böyle bir planının olmadığı kaydedildi.
Rashford'un tüm dikkatini Manchester United'daki sezon öncesi hazırlık kampına verdiği aktarıldı.
Hazırlık sürecinin ardından oyuncunun kulüpteki geleceğini yeniden değerlendireceği ifade edildi.
Ayrıca Michael Carrick'in, Rashford'u sezon öncesi çalışmalarında yakından takip ederek performansını ve yaklaşımını gözlemlemek istediği belirtildi.
Oyuncunun Ağustos ayında Manchester United'da kalıp kalmayacağına ilişkin kararın bu sürecin ardından netleşeceği, şu an için ise Fenerbahçe cephesinde somut bir transfer gelişmesinin bulunmadığı vurgulandı.