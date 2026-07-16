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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fabrizio Romano'dan Rashford açıklaması! Fenerbahçe'ye transferi...

Fabrizio Romano'dan Rashford açıklaması! Fenerbahçe'ye transferi...

Marcus Rashford'un Fenerbahçe ile anılmasının ardından Fabrizio Romano, yaptığı yayında İngiliz yıldızın transfer süreci ve Manchester United'daki geleceğiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Romano, Rashford'un mevcut durumuna ilişkin son gelişmeleri paylaşarak transfer ihtimali ve kulüpteki geleceği hakkında önemli bilgiler verdi. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Temmuz 2026 12:13
Fabrizio Romano'dan Rashford açıklaması! Fenerbahçe'ye transferi...

Marcus Rashford'un geleceğiyle ilgili transfer iddiaları gündemdeki yerini koruyor.

Fabrizio Romano'dan Rashford açıklaması! Fenerbahçe'ye transferi...

Fabrizio Romano canlı yayında, İngiliz futbolcunun adı Fenerbahçe ile anılan transfer söylentilerine açıklık getirildi.

Fabrizio Romano'dan Rashford açıklaması! Fenerbahçe'ye transferi...

İtalyan gazetecinin aktardığı bilgiye göre Rashford ile Fenerbahçe arasında herhangi bir transfer görüşmesi veya müzakere bulunmuyor.

Fabrizio Romano'dan Rashford açıklaması! Fenerbahçe'ye transferi...

Taraflar arasında şu ana kadar somut bir adımın da atılmadığı ifade edildi.

Fabrizio Romano'dan Rashford açıklaması! Fenerbahçe'ye transferi...

Rashford'un kariyerinin bu döneminde Türkiye'de forma giymeyi düşünmediği aktarıldı.

Fabrizio Romano'dan Rashford açıklaması! Fenerbahçe'ye transferi...

İngiliz yıldızın Fenerbahçe'ye saygı duyduğu ancak şu an için böyle bir planının olmadığı kaydedildi.

Fabrizio Romano'dan Rashford açıklaması! Fenerbahçe'ye transferi...

Rashford'un tüm dikkatini Manchester United'daki sezon öncesi hazırlık kampına verdiği aktarıldı.

Fabrizio Romano'dan Rashford açıklaması! Fenerbahçe'ye transferi...

Hazırlık sürecinin ardından oyuncunun kulüpteki geleceğini yeniden değerlendireceği ifade edildi.

Fabrizio Romano'dan Rashford açıklaması! Fenerbahçe'ye transferi...

Ayrıca Michael Carrick'in, Rashford'u sezon öncesi çalışmalarında yakından takip ederek performansını ve yaklaşımını gözlemlemek istediği belirtildi.

Fabrizio Romano'dan Rashford açıklaması! Fenerbahçe'ye transferi...

Oyuncunun Ağustos ayında Manchester United'da kalıp kalmayacağına ilişkin kararın bu sürecin ardından netleşeceği, şu an için ise Fenerbahçe cephesinde somut bir transfer gelişmesinin bulunmadığı vurgulandı.

Fabrizio Romano'dan Rashford açıklaması! Fenerbahçe'ye transferi...

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