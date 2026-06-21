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Haberler Dünya Kupası Yeşil Burun Adaları'ndan bir çelme de Uruguay'a!

Yeşil Burun Adaları'ndan bir çelme de Uruguay'a!

Uruguay ile Yeşil Burun Adaları 2026 FIFA Dünya Kupası H Grubu 2. maçında karşı karşıya geldi. Mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlandı. İşte maçın golleri...

Dünya Kupası Haberleri Giriş Tarihi: 22 Haziran 2026 03:04 Güncelleme Tarihi: 22 Haziran 2026 03:09
Yeşil Burun Adaları'ndan bir çelme de Uruguay'a!

2026 FIFA Dünya Kupası H Grubu 2. maçında Uruguay ile Yeşil Burun Adaları 2-2'lik skorla berabere kaldı.

Uruguay'ın gollerini 44. dakikada Maximiliano Araujo ve 45+6. dakikada Agustin Canobbio kaydetti.

Yeşil Burun Adaları'nın golleri ise 21. dakikada Kevin Lenini ve 61. dakikada Helio Varela'dan geldi.

Yeşil Burun Adaları'nda Trabzonspor'un yeni transferi Sidny Lopes Cabral ve Iğdır FK'dan Ryan Mendes maça ilk 11'de başlarken, RAMS Başakşehir'in golcüsü Nuno da Costa 58. dakikada oyuna girdi.

Trabzonspor'un sağ beki Wagner Pina ise yedek kulübesinde yer aldı ancak oyuna girmedi.

Bu sonuçla birlikte iki takım da H Grubu'ndaki puanını 2'ye çıkardı.

Son maçlarda Uruguay, İspanya ile; Yeşil Burun Adaları ise Suudi Arabistan ile karşı karşıya gelecek.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ

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