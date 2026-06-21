2026 FIFA Dünya Kupası H Grubu 2. maçında Uruguay ile Yeşil Burun Adaları 2-2'lik skorla berabere kaldı.

Uruguay'ın gollerini 44. dakikada Maximiliano Araujo ve 45+6. dakikada Agustin Canobbio kaydetti.

Yeşil Burun Adaları'nın golleri ise 21. dakikada Kevin Lenini ve 61. dakikada Helio Varela'dan geldi.

Yeşil Burun Adaları'nda Trabzonspor'un yeni transferi Sidny Lopes Cabral ve Iğdır FK'dan Ryan Mendes maça ilk 11'de başlarken, RAMS Başakşehir'in golcüsü Nuno da Costa 58. dakikada oyuna girdi.

Trabzonspor'un sağ beki Wagner Pina ise yedek kulübesinde yer aldı ancak oyuna girmedi.

Bu sonuçla birlikte iki takım da H Grubu'ndaki puanını 2'ye çıkardı.

Son maçlarda Uruguay, İspanya ile; Yeşil Burun Adaları ise Suudi Arabistan ile karşı karşıya gelecek.

Uruguay 2-2 Yeşil Burun Adaları | MAÇTAN KARELER

İŞTE MAÇIN GOLLERİ

⚽️ Kevin Lenini muhteşem bir frikik golü attı! Uzaklardan harika vurdu ve Yeşil Burun Adaları'nın Dünya Kupası'ndaki ilk golünü attı! pic.twitter.com/Tj7qt8dmQx — TRT Spor (@trtspor) June 21, 2026

⚽️ Maximiliano Araujo boşta kalan topu tamamladı ve Uruguay'a beraberliği getirdi. pic.twitter.com/45rjVhSboG — TRT Spor (@trtspor) June 21, 2026

⚽ Uruguay, Agustín Canobbio'nun attığı golle 45+6'da geri döndü ve 2-1 öne geçti. pic.twitter.com/YjE1nA2sIn — TRT Spor (@trtspor) June 21, 2026