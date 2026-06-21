Fred'den beklenmedik transfer kararı! Sağ gösterip sol vurdu
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Yaz transfer döneminde birçok futbolcusuyla yollarını ayıracak olan Fenerbahçe'de Fred'in de takımdan ayrılması bekleniyordu. Brezilya basını, tecrübeli orta saha oyuncusunun geleceğiyle ilgili aldığı kararı duyurdu. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Haziran 2026 15:49
Sarı-lacivertlilerin ilk transferiyse geçtiğimiz sezon oldukça sıkıntı yaşadığı forvet bölgesine oldu.
Kanarya, Mallorca forması giyen eski golcüsü Vedat Muriqi ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Muriqi'nin yanına en az bir forvet takviyesi yapmak isteyen sarı-lacivertliler, başta stoper olmak üzere birçok bölgeye daha transfer yapacak.
Fenerbahçe'de yapılacak transferlerin yanı sıra çok sayıda futbolcuyla da yollarını ayıracak.
Sarı-lacivertlilerde takımdan ayrılması beklenen isimlerden biri de Fred olmuştu.
Brezilya basını, tecrübeli futbolcunun geleceğiyle ilgili aldığı kararı duyurdu.
FENERBAHÇE İLE SÖZLEŞMESİNİ TAMAMLAYACAK
Noataque'de yer alan habere göre; Atletico Mineiro'nun talip olduğu Fred, Fenerbahçe ile sözleşmesini tamamlamak istiyor.
33 yaşındaki futbolcunun, sarı-lacivertlilerle 2027 yılında bitecek sözleşmesinin ardından Brezilya ekibine transfer olmaya sıcak baktığı kaydedildi.
Yeni sezon öncesi Atletico Mineiro'ya transfer olması beklenen Fred'in bu kararı nedeniyle transferin erteleneceği aktarıldı.
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