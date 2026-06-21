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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fred'den beklenmedik transfer kararı! Sağ gösterip sol vurdu

Fred'den beklenmedik transfer kararı! Sağ gösterip sol vurdu

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Yaz transfer döneminde birçok futbolcusuyla yollarını ayıracak olan Fenerbahçe'de Fred'in de takımdan ayrılması bekleniyordu. Brezilya basını, tecrübeli orta saha oyuncusunun geleceğiyle ilgili aldığı kararı duyurdu. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Haziran 2026 15:49
Fred'den beklenmedik transfer kararı! Sağ gösterip sol vurdu

Aziz Yıldırım'ın başkanlığında yeni sezona girecek olan Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor.

Fred'den beklenmedik transfer kararı! Sağ gösterip sol vurdu

Sarı-lacivertliler, uzun süredir merakla beklenen teknik direktörünü açıkladı.

Fred'den beklenmedik transfer kararı! Sağ gösterip sol vurdu

Fenerbahçe, eski teknik direktörü İsmail Kartal'ı takımın başına getirerek deneyimli antrenörle 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Fred'den beklenmedik transfer kararı! Sağ gösterip sol vurdu

Sarı-lacivertlilerin ilk transferiyse geçtiğimiz sezon oldukça sıkıntı yaşadığı forvet bölgesine oldu.

Fred'den beklenmedik transfer kararı! Sağ gösterip sol vurdu

Kanarya, Mallorca forması giyen eski golcüsü Vedat Muriqi ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Fred'den beklenmedik transfer kararı! Sağ gösterip sol vurdu

Muriqi'nin yanına en az bir forvet takviyesi yapmak isteyen sarı-lacivertliler, başta stoper olmak üzere birçok bölgeye daha transfer yapacak.

Fred'den beklenmedik transfer kararı! Sağ gösterip sol vurdu

Fenerbahçe'de yapılacak transferlerin yanı sıra çok sayıda futbolcuyla da yollarını ayıracak.

Fred'den beklenmedik transfer kararı! Sağ gösterip sol vurdu

Sarı-lacivertlilerde takımdan ayrılması beklenen isimlerden biri de Fred olmuştu.

Fred'den beklenmedik transfer kararı! Sağ gösterip sol vurdu

Brezilya basını, tecrübeli futbolcunun geleceğiyle ilgili aldığı kararı duyurdu.

Fred'den beklenmedik transfer kararı! Sağ gösterip sol vurdu

FENERBAHÇE İLE SÖZLEŞMESİNİ TAMAMLAYACAK

Noataque'de yer alan habere göre; Atletico Mineiro'nun talip olduğu Fred, Fenerbahçe ile sözleşmesini tamamlamak istiyor.

Fred'den beklenmedik transfer kararı! Sağ gösterip sol vurdu

33 yaşındaki futbolcunun, sarı-lacivertlilerle 2027 yılında bitecek sözleşmesinin ardından Brezilya ekibine transfer olmaya sıcak baktığı kaydedildi.

Fred'den beklenmedik transfer kararı! Sağ gösterip sol vurdu

Yeni sezon öncesi Atletico Mineiro'ya transfer olması beklenen Fred'in bu kararı nedeniyle transferin erteleneceği aktarıldı.

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