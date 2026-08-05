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Haberler Trabzonspor Salah imza töreni ne zaman, saat kaçta? Canlı yayınlanacak mı?

Salah imza töreni ne zaman, saat kaçta? Canlı yayınlanacak mı?

Dünya futbolunun en önemli yıldızlarından Muhammed Salah'ın Trabzonspor'a transferi futbol gündemine damga vurdu. Bordo-mavili taraftarlar, gözlerini kulübün düzenleyeceği resmi imza törenine çevirdi. Salah'ın hangi gün taraftarın karşısına çıkacağı, törenin saat kaçta başlayacağı ve canlı yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu oldu. Peki, Muhammed Salah imza töreni ne zaman yapılacak, saat kaçta başlayacak ve nerede düzenelenecek? İşte Trabzonspor'un resmi açıklamasıyla tüm detaylar!

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ağustos 2026 20:57 Güncelleme Tarihi: 05 Ağustos 2026 21:26
Salah imza töreni ne zaman, saat kaçta? Canlı yayınlanacak mı?

Trabzonspor'un dünyaca ünlü yıldız Muhammed Salah transferini resmileştirmesinin ardından bordo-mavili camiada büyük heyecan yaşanıyor. Taraftarlar, Mısırlı futbolcunun ilk kez Trabzonspor formasıyla kamuoyunun karşısına çıkacağı imza töreninin detayları için araştırmalarını hızlandırdı. Kulübün organizasyonla ilgili duyurusu paylaşılırken, törenin tarihi, saati ve canlı yayın bilgileri de netleşti. İşte Muhammed Salah'ın imza töreniyle ilgili merak edilenler!

MUHAMMED SALAH İMZA TÖRENİ NE ZAMAN?

Trabzonspor'un resmi açıklamasına göre Muhammed Salah'ın imza töreni 6 Ağustos Perşembe günü gerçekleştirilecek. Bordo-mavili taraftarlar, yıldız futbolcunun Trabzonspor formasıyla ilk kez taraftarın karşısına çıkacağı organizasyonda tarihi ana yakından takip etme fırsatı bulacak.

Salah imza töreni ne zaman, saat kaçta?

MUHAMMED SALAH İMZA TÖRENİ SAAT KAÇTA?

Kulüpten yapılan açıklamaya göre imza töreni saat 19.30'da başlayacak. Organizasyonun akşam saatlerinde düzenlenecek olması nedeniyle Papara Park'ta yoğun taraftar katılımı bekleniyor. Taraftarların stadyuma erken saatlerde gelmeleri beklenirken, organizasyonda çeşitli sürpriz etkinliklerin de yer alabileceği değerlendiriliyor.

SALAH'IN İMZA TÖRENİ NEREDE YAPILACAK?

Muhammed Salah için düzenlenecek imza töreni, Trabzonspor'un iç saha maçlarına ev sahipliği yapan Papara Park'ta gerçekleştirilecek. Papara Park Kulüp, yaptığı açıklamada tüm taraftarları yeni sezon formalarıyla birlikte stadyuma davet ederek, "Tarihe tanıklık etmek ve bu unutulmaz yolculuğun ilk adımını birlikte atmak için tüm taraftarlarımızı evimiz Papara Park'a bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Salah imza töreni canlı yayınlanacak mı?

TARAFTARLAR SALAH'IN İMZA TÖRENİNE KATILABİLECEK Mİ?

Trabzonspor'un duyurusuna göre organizasyon taraftarlara açık olarak gerçekleştirilecek. Bordo-mavili kulüp, özellikle taraftarların yeni sezon formalarıyla stadyumda yer almasını isterken, Muhammed Salah'ın ilk kez Trabzonspor taraftarıyla buluşacağı bu organizasyonun kulüp tarihinin en görkemli imza törenlerinden biri olması bekleniyor.

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