Trabzonspor'un dünyaca ünlü yıldız Muhammed Salah transferini resmileştirmesinin ardından bordo-mavili camiada büyük heyecan yaşanıyor. Taraftarlar, Mısırlı futbolcunun ilk kez Trabzonspor formasıyla kamuoyunun karşısına çıkacağı imza töreninin detayları için araştırmalarını hızlandırdı. Kulübün organizasyonla ilgili duyurusu paylaşılırken, törenin tarihi, saati ve canlı yayın bilgileri de netleşti. İşte Muhammed Salah'ın imza töreniyle ilgili merak edilenler!

MUHAMMED SALAH İMZA TÖRENİ NE ZAMAN?

Trabzonspor'un resmi açıklamasına göre Muhammed Salah'ın imza töreni 6 Ağustos Perşembe günü gerçekleştirilecek. Bordo-mavili taraftarlar, yıldız futbolcunun Trabzonspor formasıyla ilk kez taraftarın karşısına çıkacağı organizasyonda tarihi ana yakından takip etme fırsatı bulacak.

MUHAMMED SALAH İMZA TÖRENİ SAAT KAÇTA?

Kulüpten yapılan açıklamaya göre imza töreni saat 19.30'da başlayacak. Organizasyonun akşam saatlerinde düzenlenecek olması nedeniyle Papara Park'ta yoğun taraftar katılımı bekleniyor. Taraftarların stadyuma erken saatlerde gelmeleri beklenirken, organizasyonda çeşitli sürpriz etkinliklerin de yer alabileceği değerlendiriliyor.

Yeni transferimiz Mohamed Salah için, 6 Ağustos Perşembe (yarın) saat 19.30'da Papara Park'ta imza töreni düzenlenecektir. Tarihe tanıklık etmek ve bu unutulmaz yolculuğun ilk adımını birlikte atmak için tüm taraftarlarımızı yeni sezon formalarıyla birlikte evimiz Papara Park'a… pic.twitter.com/gJDm6CyO8A — Trabzonspor (@Trabzonspor) August 5, 2026

SALAH'IN İMZA TÖRENİ NEREDE YAPILACAK?

Muhammed Salah için düzenlenecek imza töreni, Trabzonspor'un iç saha maçlarına ev sahipliği yapan Papara Park'ta gerçekleştirilecek. Papara Park Kulüp, yaptığı açıklamada tüm taraftarları yeni sezon formalarıyla birlikte stadyuma davet ederek, "Tarihe tanıklık etmek ve bu unutulmaz yolculuğun ilk adımını birlikte atmak için tüm taraftarlarımızı evimiz Papara Park'a bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

TARAFTARLAR SALAH'IN İMZA TÖRENİNE KATILABİLECEK Mİ?

Trabzonspor'un duyurusuna göre organizasyon taraftarlara açık olarak gerçekleştirilecek. Bordo-mavili kulüp, özellikle taraftarların yeni sezon formalarıyla stadyumda yer almasını isterken, Muhammed Salah'ın ilk kez Trabzonspor taraftarıyla buluşacağı bu organizasyonun kulüp tarihinin en görkemli imza törenlerinden biri olması bekleniyor.