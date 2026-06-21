Panathinaikos'ta Zeljko Obradovic dönemi resmen başladı!

Geçtiğimiz günlerde Ergin Ataman ile yollarını ayıran Panathinaikos'un yeni başantrenörü belli oldu. Yunan ekibi, son olarak Partizan'ı çalıştıran eski başantrenörü Zeljko Obradovic ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Sırp çalıştırıcı, daha önce 1999-2012 yılları arasında çalıştırdığı Panathinakos ile 5 EuroLeague şampiyonluğu kazandı.
2013-2020 yılları arasında Fenerbahçe'yi de çalıştıran Obradovic, sarı-lacivertli takımla 2017 yılında EuroLeague'i kazanma başarısı göstermişti.
«Σαν να μην πέρασε μια μέρα» Ο Παναθηναϊκός ανακοινώνει τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς για τα επόμενα 3 χρόνια. Η ιστορία συνεχίζεται…#paobcaktor pic.twitter.com/HGASN7KzxT— Panathinaikos BC (@Paobcgr) June 21, 2026