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Haberler Basketbol Panathinaikos'ta Zeljko Obradovic dönemi resmen başladı!

Panathinaikos'ta Zeljko Obradovic dönemi resmen başladı!

EuroLeague ekiplerinden Panathinaikos, Ergin Ataman'ın ayrılığıyla boşalan başantrenörlük görevine, daha önce Fenerbahçe'yi de çalıştıran tecrübeli Sırp koç Zeljko Obradovic'i getirdiğini açıkladı.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 21 Haziran 2026 14:57
Panathinaikos'ta Zeljko Obradovic dönemi resmen başladı!

Geçtiğimiz günlerde Ergin Ataman ile yollarını ayıran Panathinaikos'un yeni başantrenörü belli oldu. Yunan ekibi, son olarak Partizan'ı çalıştıran eski başantrenörü Zeljko Obradovic ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Sırp çalıştırıcı, daha önce 1999-2012 yılları arasında çalıştırdığı Panathinakos ile 5 EuroLeague şampiyonluğu kazandı.

2013-2020 yılları arasında Fenerbahçe'yi de çalıştıran Obradovic, sarı-lacivertli takımla 2017 yılında EuroLeague'i kazanma başarısı göstermişti.

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