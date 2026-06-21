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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Dünya Kupası Belçika ile İran Dünya Kupası'nda berabere kaldı!

Belçika ile İran Dünya Kupası'nda berabere kaldı!

FIFA 2026 Dünya Kupası'nda 2. hafta maçları oynanmaya devam ediyor. Dev turnuvada G Grubu 2. hafta maçında Belçika ile İran kozlarını paylaştılar. Bu mücadele başladığı gibi 0-0'lık golsüz beraberlikle sona erdi. İşte detaylar...

Dünya Kupası Haberleri Giriş Tarihi: 21 Haziran 2026 21:52 Güncelleme Tarihi: 22 Haziran 2026 00:17
Belçika ile İran Dünya Kupası'nda berabere kaldı!

FIFA 2026 Dünya Kupası'nda heyecan sürüyor. Dev turnuvada G Grubu 2. hafta maçında Belçika ile İran karşı karşıya geldi. İki takım için de hayati önem taşıyan mücadele 0-0'lık golsüz eşitlik ile sona erdi.

Mücadelede Belçika'dan Ngoy 67. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Karşılaşmada başka herhangi bir önemli gelişme ise yaşanmadı. Maçın ardından Belçika grubunda 2 puanla 2. sırada bulunuyor.

İran ise 2 puanla lider konumda bulunuyor.

Belçika son maçında Yeni Zelanda ile kozlarını paylaşacak. İran ise Mısır ile oynayacak.

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