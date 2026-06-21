FIFA 2026 Dünya Kupası'nda heyecan sürüyor. Dev turnuvada G Grubu 2. hafta maçında Belçika ile İran karşı karşıya geldi. İki takım için de hayati önem taşıyan mücadele 0-0'lık golsüz eşitlik ile sona erdi.

Mücadelede Belçika'dan Ngoy 67. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Karşılaşmada başka herhangi bir önemli gelişme ise yaşanmadı. Maçın ardından Belçika grubunda 2 puanla 2. sırada bulunuyor.

İran ise 2 puanla lider konumda bulunuyor.

Belçika son maçında Yeni Zelanda ile kozlarını paylaşacak. İran ise Mısır ile oynayacak.