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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Cengiz Ünder ile ilgili sıcak gelişme! İsmail Kartal...

Fenerbahçe'de Cengiz Ünder ile ilgili sıcak gelişme! İsmail Kartal...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon başında Beşiktaş'a kiraladığı Cengiz Ünder, sözleşmesinin bitmesinin ardından sarı-lacivertli takıma döndü. Bireysel çalışmalarını sürdüren tecrübeli futbolcunun geleceğiyle ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Haziran 2026 09:24
Fenerbahçe'de Cengiz Ünder ile ilgili sıcak gelişme! İsmail Kartal...

Fenerbahçe'de uzun süredir devam eden teknik direktör belirsizliği sona erdi.

Fenerbahçe'de Cengiz Ünder ile ilgili sıcak gelişme! İsmail Kartal...

Sarı-lacivertliler, daha önce üç farklı dönemde teknik direktörlük yapan İsmail Kartal'ı takımın başına getirdi.

Fenerbahçe'de Cengiz Ünder ile ilgili sıcak gelişme! İsmail Kartal...

Kanarya, tecrübeli teknik adamla 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe'de Cengiz Ünder ile ilgili sıcak gelişme! İsmail Kartal...

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın gelişinin ardından takımdan gönderilmesi konuşulan isimlerin durumu merak konusu oldu.

Fenerbahçe'de Cengiz Ünder ile ilgili sıcak gelişme! İsmail Kartal...

Sarı-lacivertlilerde geleceği en çok merak edilen isimlerde biriyse Cengiz Ünder oldu.

Fenerbahçe'de Cengiz Ünder ile ilgili sıcak gelişme! İsmail Kartal...

Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Beşiktaş formasını terleten Cengiz, sözleşmesinin bitmesinin ardından sarı-lacivertli takıma döndü.

Fenerbahçe'de Cengiz Ünder ile ilgili sıcak gelişme! İsmail Kartal...

KAMPTA DENENECEK

Bireysel çalışmalarını sürdüren 28 yaşındaki futbolcu, sezon başı kampında denenecek.

Fenerbahçe'de Cengiz Ünder ile ilgili sıcak gelişme! İsmail Kartal...

2023/2024 sezonunda Fenerbahçe'de İsmail Kartal'la çalışan deneyimli sol kanat, kendini göstermeye çalışacak.

Fenerbahçe'de Cengiz Ünder ile ilgili sıcak gelişme! İsmail Kartal...

KALMAK İSTİYOR

Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi olan Cengiz'in takımda kalmak istediği belirtildi.

Fenerbahçe'de Cengiz Ünder ile ilgili sıcak gelişme! İsmail Kartal...

30 yaşındaki futbolcu, Samandıra'da bireysel antrenör eşliğinde çalışmalar yapıyor.

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