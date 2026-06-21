Fenerbahçe'de Cengiz Ünder ile ilgili sıcak gelişme! İsmail Kartal...
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon başında Beşiktaş'a kiraladığı Cengiz Ünder, sözleşmesinin bitmesinin ardından sarı-lacivertli takıma döndü. Bireysel çalışmalarını sürdüren tecrübeli futbolcunun geleceğiyle ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Haziran 2026 09:24
Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın gelişinin ardından takımdan gönderilmesi konuşulan isimlerin durumu merak konusu oldu.
Sarı-lacivertlilerde geleceği en çok merak edilen isimlerde biriyse Cengiz Ünder oldu.
Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Beşiktaş formasını terleten Cengiz, sözleşmesinin bitmesinin ardından sarı-lacivertli takıma döndü.
KAMPTA DENENECEK
Bireysel çalışmalarını sürdüren 28 yaşındaki futbolcu, sezon başı kampında denenecek.
2023/2024 sezonunda Fenerbahçe'de İsmail Kartal'la çalışan deneyimli sol kanat, kendini göstermeye çalışacak.
KALMAK İSTİYOR
Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi olan Cengiz'in takımda kalmak istediği belirtildi.
30 yaşındaki futbolcu, Samandıra'da bireysel antrenör eşliğinde çalışmalar yapıyor.
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