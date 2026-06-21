Yeni Zelanda-Mısır maçı CANLI İZLE | 2026 Dünya Kupası CANLI MAÇ

Kuzey Amerika'nın ev sahipliğinde düzenlenen futbolun en büyük şöleni 2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup aşaması ikinci maç heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Turnuvanın en dengeli ve her an sürprize açık gruplarından biri olan G Grubu'nda bu gece kader niteliğinde bir karşılaşma oynanıyor. Grubun iki dişli ekibi Yeni Zelanda ile Mısır, Kanada'nın Vancouver şehrinde yer alan ikonik BC Place Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Yeni Zelanda-Mısır maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

G GRUBU'NDA TAM BİR KÖRDÜĞÜM: KAZANAN SON 32 İÇİN DEV BİR ADIM ATACAK!

Dünya Kupası G Grubu'nda ilk maçların tamamlanmasıyla birlikte adeta eşine az rastlanır bir eşitlik tablosu ortaya çıktı. Gruptaki ilk maçların ardından İran, Yeni Zelanda, Belçika ve Mısır'ın birer puanı bulunuyor. Gruptaki 2. maçlarda İran ile Belçika 0-0 berabere kalarak puanlarını 2'ye yükseltti.

Turnuvadaki ilk maçında İran ile 2-2 berabere kalan Yeni Zelanda, rakibi karşısında gösterdiği dirençli performans ve mücadeleci yapısıyla futbol otoritelerinden tam not almıştı. Ada temsilcisi bu kez disiplinli oyun anlayışıyla ilk galibiyetini alıp son 32 turu için kapıyı aralamak istiyor.

Mısır ise grubun favorilerinden Belçika ile ilk maçta 1-1 berabere kalarak turnuvaya çok önemli bir puanla başlangıç yaptı. Tecrübeli ve dünya çapındaki yıldızlarıyla turnuvada ses getirmek isteyen Firavunlar, Yeni Zelanda karşısında 3 puanı alarak son grup maçları öncesinde liderlik yarışında büyük bir avantaj elde etmeyi amaçlıyor.

İŞTE MAÇIN GOLÜ

⚽️ Finn Surman, köşe vuruşunda çok iyi yükseldi ve Yeni Zelanda'yı 1-0 öne geçirdi. pic.twitter.com/qNc4fOr9BD — TRT Spor (@trtspor) June 22, 2026

YENİ ZELANDA - MISIR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2026 FIFA Dünya Kupası G Grubu ikinci maç günündeki Yeni Zelanda - Mısır karşılaşması 21 Haziran Pazar gününü 22 Haziran Pazartesi gününe bağlayan gece oynanıyor

YENİ ZELANDA - MISIR MAÇI HANGİ KANALDA?

Dünya Kupası heyecanını televizyon başından kaçıranlar, sabaha karşı seyahatte olanlar veya internet üzerinden donmadan, kesintisiz ve HD kalitede takip etmek isteyen futbolseverler, TRT'nin resmi dijital yayın platformu tabii ve TRT web sitesi üzerinden canlı yayına şifresiz olarak erişebilirler.

İLK 11'LER

Yeni Zelanda: Crocombe, Payne, Surman, Boxall, Cacace, Bell, Stamenic, McCowatt, Singh, Just, Wood.

Mısır: Shobeir, Hany, Ibrahim, Fathi, Fatouh, Attia, Lasheen, Zico, Salah, Ashour, Marmoush.