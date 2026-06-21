CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Dünya Kupası Yeni Zelanda-Mısır maçı CANLI İZLE | 2026 Dünya Kupası CANLI MAÇ

Yeni Zelanda-Mısır maçı CANLI İZLE | 2026 Dünya Kupası CANLI MAÇ

2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. G Grubu'ndaki kritik mücadelede Yeni Zelanda ile Mısır karşı karşıya geliyor. Yeni Zelanda-Mısır maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

Dünya Kupası Haberleri Giriş Tarihi: 22 Haziran 2026 03:56 Güncelleme Tarihi: 22 Haziran 2026 04:21
Yeni Zelanda-Mısır maçı CANLI İZLE | 2026 Dünya Kupası CANLI MAÇ

Kuzey Amerika'nın ev sahipliğinde düzenlenen futbolun en büyük şöleni 2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup aşaması ikinci maç heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Turnuvanın en dengeli ve her an sürprize açık gruplarından biri olan G Grubu'nda bu gece kader niteliğinde bir karşılaşma oynanıyor. Grubun iki dişli ekibi Yeni Zelanda ile Mısır, Kanada'nın Vancouver şehrinde yer alan ikonik BC Place Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Yeni Zelanda-Mısır maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

G GRUBU'NDA TAM BİR KÖRDÜĞÜM: KAZANAN SON 32 İÇİN DEV BİR ADIM ATACAK!

Dünya Kupası G Grubu'nda ilk maçların tamamlanmasıyla birlikte adeta eşine az rastlanır bir eşitlik tablosu ortaya çıktı. Gruptaki ilk maçların ardından İran, Yeni Zelanda, Belçika ve Mısır'ın birer puanı bulunuyor. Gruptaki 2. maçlarda İran ile Belçika 0-0 berabere kalarak puanlarını 2'ye yükseltti.

Turnuvadaki ilk maçında İran ile 2-2 berabere kalan Yeni Zelanda, rakibi karşısında gösterdiği dirençli performans ve mücadeleci yapısıyla futbol otoritelerinden tam not almıştı. Ada temsilcisi bu kez disiplinli oyun anlayışıyla ilk galibiyetini alıp son 32 turu için kapıyı aralamak istiyor.

Mısır ise grubun favorilerinden Belçika ile ilk maçta 1-1 berabere kalarak turnuvaya çok önemli bir puanla başlangıç yaptı. Tecrübeli ve dünya çapındaki yıldızlarıyla turnuvada ses getirmek isteyen Firavunlar, Yeni Zelanda karşısında 3 puanı alarak son grup maçları öncesinde liderlik yarışında büyük bir avantaj elde etmeyi amaçlıyor.

İŞTE MAÇIN GOLÜ

YENİ ZELANDA - MISIR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2026 FIFA Dünya Kupası G Grubu ikinci maç günündeki Yeni Zelanda - Mısır karşılaşması 21 Haziran Pazar gününü 22 Haziran Pazartesi gününe bağlayan gece oynanıyor

YENİ ZELANDA - MISIR MAÇI HANGİ KANALDA?

Dünya Kupası heyecanını televizyon başından kaçıranlar, sabaha karşı seyahatte olanlar veya internet üzerinden donmadan, kesintisiz ve HD kalitede takip etmek isteyen futbolseverler, TRT'nin resmi dijital yayın platformu tabii ve TRT web sitesi üzerinden canlı yayına şifresiz olarak erişebilirler.

İLK 11'LER

Yeni Zelanda: Crocombe, Payne, Surman, Boxall, Cacace, Bell, Stamenic, McCowatt, Singh, Just, Wood.

Mısır: Shobeir, Hany, Ibrahim, Fathi, Fatouh, Attia, Lasheen, Zico, Salah, Ashour, Marmoush.

Gol düellosunda kazanan yok!
G.Saray'dan çok konuşulacak transfer!
DİĞER
Güzelliğinin sırrı belli oldu! Çağla Şıkel'in annesi sosyal medyayı salladı
Trump'tan İsviçre'deki müzakerelere gölge düşürecek tehdit! İran heyeti alandan ayrıldı
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Filenin Sultanları Çin'i yendi!
İspanya Suudi Arabistan'ı farklı yendi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Filenin Sultanları Çin'i yendi! Filenin Sultanları Çin'i yendi! 17:38
Yiğit Arslan Beşiktaş GAİN'e veda etti! Yiğit Arslan Beşiktaş GAİN'e veda etti! 16:54
Çekya'da Toprak Razgatlıoğlu 14. sırada yer aldı Çekya'da Toprak Razgatlıoğlu 14. sırada yer aldı 16:52
Fred'den beklenmedik transfer kararı! Sağ gösterip sol vurdu Fred'den beklenmedik transfer kararı! Sağ gösterip sol vurdu 15:49
Panathinaikos'ta Obradovic dönemi başladı! Panathinaikos'ta Obradovic dönemi başladı! 14:57
Kartal ve Muriqi'den şampiyonluk konuşması! Kartal ve Muriqi'den şampiyonluk konuşması! 14:24
Daha Eski
Oulai Dünya Kupası'nda göz kamaştırıyor! Oulai Dünya Kupası'nda göz kamaştırıyor! 14:08
G.Saray'da flaş Deniz Gül gelişmesi! G.Saray'da flaş Deniz Gül gelişmesi! 13:37
G.Saray'dan çok konuşulacak transfer! G.Saray'dan çok konuşulacak transfer! 09:09
F.Bahçe'de flaş Cengiz Ünder gelişmesi! F.Bahçe'de flaş Cengiz Ünder gelişmesi! 09:23
Fenerbahçe'de kaleye 3 aday! İsmail Kartal'ın kararı... Fenerbahçe'de kaleye 3 aday! İsmail Kartal'ın kararı... 09:50
G.Saray'dan Reijnders bombası! Transferde dev kapışma G.Saray'dan Reijnders bombası! Transferde dev kapışma 11:13