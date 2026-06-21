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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de kaleye 3 aday! İsmail Kartal'ın kararı...

Fenerbahçe'de kaleye 3 aday! İsmail Kartal'ın kararı...

Fenerbahçe'de kaleci rotasyonu masaya yatırıldı. Teknik direktör İsmail Kartal'ın, kulübün bünyesindeki tüm kalecilerin performans verilerini detaylı şekilde inceleyerek yönetime kapsamlı bir rapor sunacağı öğrenildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Haziran 2026 09:50
Fenerbahçe'de kaleye 3 aday! İsmail Kartal'ın kararı...

Kaleci bölgesinde hareketli günler yaşanıyor. Teknik direktör İsmail Kartal'ın, kaleci rotasyonuna yönelik kapsamlı bir çalışma başlattığı öğrenildi.

Fenerbahçe'de kaleye 3 aday! İsmail Kartal'ın kararı...

Takvim'de yer alan habere göre, tecrübeli teknik adamın, bonservisi Fenerbahçe'de bulunan kalecilerin tüm performans verilerini ve kayıtlarını incelemeye aldığı belirtildi.

Fenerbahçe'de kaleye 3 aday! İsmail Kartal'ın kararı...

Kartal'ın, bu değerlendirmelerin ardından yönetim kuruluna detaylı bir rapor sunacağı ifade ediliyor.

Fenerbahçe'de kaleye 3 aday! İsmail Kartal'ın kararı...

Sarı-Lacivertliler'in kaleci havuzunda 5 ismin bulunduğu biliniyor.

Fenerbahçe'de kaleye 3 aday! İsmail Kartal'ın kararı...

Bu isimler arasında Ederson Moraes, Dominik Livakovic, Mert Günok, Tarık Çetin ve İrfan Can Eğribayat yer alıyor.

Fenerbahçe'de kaleye 3 aday! İsmail Kartal'ın kararı...

Sarı-Lacivertli yönetimin, teknik rapor doğrultusunda kaleci rotasyonuna dair nasıl bir yol haritası çizeceği merak konusu.

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