Fenerbahçe'de kaleye 3 aday! İsmail Kartal'ın kararı...
Fenerbahçe'de kaleci rotasyonu masaya yatırıldı. Teknik direktör İsmail Kartal'ın, kulübün bünyesindeki tüm kalecilerin performans verilerini detaylı şekilde inceleyerek yönetime kapsamlı bir rapor sunacağı öğrenildi. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Haziran 2026 09:50
Sarı-Lacivertliler'in kaleci havuzunda 5 ismin bulunduğu biliniyor.
Bu isimler arasında Ederson Moraes, Dominik Livakovic, Mert Günok, Tarık Çetin ve İrfan Can Eğribayat yer alıyor.
Sarı-Lacivertli yönetimin, teknik rapor doğrultusunda kaleci rotasyonuna dair nasıl bir yol haritası çizeceği merak konusu.
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.