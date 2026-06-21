Fenerbahçe'de kaleye 3 aday! İsmail Kartal'ın kararı...

Kaleci bölgesinde hareketli günler yaşanıyor. Teknik direktör İsmail Kartal'ın, kaleci rotasyonuna yönelik kapsamlı bir çalışma başlattığı öğrenildi.

Takvim'de yer alan habere göre, tecrübeli teknik adamın, bonservisi Fenerbahçe'de bulunan kalecilerin tüm performans verilerini ve kayıtlarını incelemeye aldığı belirtildi.