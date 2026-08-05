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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Arsenal'dan Galatasaray'a Osimhen çıkarması! Takas teklifi...

Arsenal'dan Galatasaray'a Osimhen çıkarması! Takas teklifi...

Yaz transfer dönemi sessizliği süren Galatasaray'da dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Premier Lig'de forma giyme hayali olan Victor Osimhen için devreye sürpriz bir takım girdi. Arsenal, Nijeryalı yıldız için sarı-kırmızılılara takas + para teklif etti. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ağustos 2026 06:50
Arsenal'dan Galatasaray'a Osimhen çıkarması! Takas teklifi...

Kadrosuna takviye yapmaya çalışan G.Saray'ın oyuncularına da Avrupa'dan büyük bir ilgi bulunuyor.

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Arsenal'dan Galatasaray'a Osimhen çıkarması! Takas teklifi...

Bazı isimlerle yollarını ayırmaya hazırlanan sarı-kırmızılılar, Victor Osimhen dışındaki oyuncular için teklifleri dinlemeye hazır.

Arsenal'dan Galatasaray'a Osimhen çıkarması! Takas teklifi...

Ancak en büyük ilgi de Nijeryalı futbolcunun üzerinde. Barcelona'nın yaşayan efsanesi ve futbol tarihinin en iyi orta sahalarından birisi olarak kabul edilen Andres İniesta, eski kulübüne Osimhen'i önerdi.

Arsenal'dan Galatasaray'a Osimhen çıkarması! Takas teklifi...

İspanyol basınına konuşan 42 yaşındaki futbol adamı, "Yamal muhteşem bir oyuncu ancak 9 numara oynamasını tercih etmem. Torres giderse Deco'nun mutlaka santrfor almasını tavsiye ederim. Atletico Madrid'in Julian Alvarez'i göndereceğini sanmıyorum. Osimhen'i almalarını önerebilirim. Muhteşem golcü ve Robert Lewandowski'nin yerine gelebilecek en iyi isimlerden biri" dedi.

Arsenal'dan Galatasaray'a Osimhen çıkarması! Takas teklifi...

Fichajes'te çıkan habere göre Osimhen için Tottenham da devrede.

Arsenal'dan Galatasaray'a Osimhen çıkarması! Takas teklifi...

ARSENAL'DEN TAKAS TEKLİFİ

Nijerya basınına göre Victor Osimhen ile ilgilenen takımların başında son Şampiyonlar Ligi finalisti Arsenal geliyor.

Arsenal'dan Galatasaray'a Osimhen çıkarması! Takas teklifi...

İngiliz ekibinin Gyökeres artı 30 milyon euro'luk bir teklifle kapıyı çaldığı ancak G.Saray'ın en az 130 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği iddia edildi.

Arsenal'dan Galatasaray'a Osimhen çıkarması! Takas teklifi...

SATILIK DEĞİL

G.Saray yönetimi Osimhen'e karşı artan ilgiye rağmen oyuncusunu satmak istemiyor.

Arsenal'dan Galatasaray'a Osimhen çıkarması! Takas teklifi...

Özellikle ağustos ayından sonra oyuncu bulmanın güçlüğünün farkında olan sarı-kırmızılılar hiçbir teklif karşısında Osimhen'i göndermeyecek.

Arsenal'dan Galatasaray'a Osimhen çıkarması! Takas teklifi...

Ancak oyuncu takımdan ayrılmak isterse G.Saray yönetiminin belirlediği bonservis bedeli ise 150 milyon euro.

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