Arsenal'dan Galatasaray'a Osimhen çıkarması! Takas teklifi...
Yaz transfer dönemi sessizliği süren Galatasaray'da dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Premier Lig'de forma giyme hayali olan Victor Osimhen için devreye sürpriz bir takım girdi. Arsenal, Nijeryalı yıldız için sarı-kırmızılılara takas + para teklif etti. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ağustos 2026 06:50
İspanyol basınına konuşan 42 yaşındaki futbol adamı, "Yamal muhteşem bir oyuncu ancak 9 numara oynamasını tercih etmem. Torres giderse Deco'nun mutlaka santrfor almasını tavsiye ederim. Atletico Madrid'in Julian Alvarez'i göndereceğini sanmıyorum. Osimhen'i almalarını önerebilirim. Muhteşem golcü ve Robert Lewandowski'nin yerine gelebilecek en iyi isimlerden biri" dedi.
Fichajes'te çıkan habere göre Osimhen için Tottenham da devrede.
ARSENAL'DEN TAKAS TEKLİFİ
Nijerya basınına göre Victor Osimhen ile ilgilenen takımların başında son Şampiyonlar Ligi finalisti Arsenal geliyor.
İngiliz ekibinin Gyökeres artı 30 milyon euro'luk bir teklifle kapıyı çaldığı ancak G.Saray'ın en az 130 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği iddia edildi.
SATILIK DEĞİL
G.Saray yönetimi Osimhen'e karşı artan ilgiye rağmen oyuncusunu satmak istemiyor.
Özellikle ağustos ayından sonra oyuncu bulmanın güçlüğünün farkında olan sarı-kırmızılılar hiçbir teklif karşısında Osimhen'i göndermeyecek.
Ancak oyuncu takımdan ayrılmak isterse G.Saray yönetiminin belirlediği bonservis bedeli ise 150 milyon euro.
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