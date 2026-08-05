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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Rafael Leao'nun transferde tercihi Galatasaray!

Rafael Leao'nun transferde tercihi Galatasaray!

Galatasaray'ın, Rafael Leao transferi için temaslarını yoğun şekilde sürdürdüğü belirtiliyor. İddialara göre sarı-kırmızılı ekip, Portekizli yıldızla prensipte anlaşma sağladı. Yönetimin şimdi ise Milan'ı, zorunlu satın alma maddesi içeren kiralama teklifine sıcak bakmaya ikna etmeye çalıştığı öne sürülüyor. İşte Galatasaray'ın Rafael Leao transferindeki yol haritası...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ağustos 2026 06:50
Rafael Leao'nun transferde tercihi Galatasaray!

Galatasaray'da takıma katılacak yeni isimler büyük bir merakla beklenirken sarı-kırmızılılar Rafael Leao için şartlarını zorluyor.

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Rafael Leao'nun transferde tercihi Galatasaray!

Sarı-kırmızılılar, Milan'dan ayrılmaya hazırlanan 27 yaşındaki Portekizli kanat oyuncusu için geçtiğimiz günlerde ilk teklifini yapmıştı.

Rafael Leao'nun transferde tercihi Galatasaray!

5 milyon euro kiralama ücreti ve 40 milyon euro da opsiyon teklif eden sarı-kırmızılı yönetim, olumsuz yanıt almıştı.

Rafael Leao'nun transferde tercihi Galatasaray!

Zorunlu opsiyon seçeneğini de düşünen G.Saray, oyuncu ile prensip anlaşmasına varmayı başardı. Geriye Milan ile anlaşmak kaldı.

Rafael Leao'nun transferde tercihi Galatasaray!

İtalya'da yayın yapan Tuttomercato'da yer alan habere göre; Portekizli yıldızın Türkiye'deki tercihinin G.Saray olduğu ifade edildi. Premier Lig'den beklediği teklifleri alamayan Leao, parçalı formayı giymeye sıcak bakıyor.

Rafael Leao'nun transferde tercihi Galatasaray!

Türkiye'de G.Saray'dan başka bir seçenek üzerinde durmayan yıldız futbolcu için bu sezon bonservis ödemesi yapmayacak olan yönetim, zorunlu satın alma opsiyonu üzerinde düşünüyor.

Rafael Leao'nun transferde tercihi Galatasaray!

Ancak transferde acele edilmeyecek ve Milan'ın inadının kırılması beklenecek.

Rafael Leao'nun transferde tercihi Galatasaray!

OYUNCU TAMAM SIRA MILAN'DA

Rafael Leao ile daha önce temasta bulunan G.Saray, 8 milyon euro net maaş konusunda prensip anlaşmasına vardı.

Rafael Leao'nun transferde tercihi Galatasaray!

2 milyon euro da kolay bonus teklif eden sarı-kırmızılılar 2 milyon euro da başarılara bağlı bonus maddeleri ekledi.

Rafael Leao'nun transferde tercihi Galatasaray!

Toplamda 12 milyon euroya kadar çıkma ihtimali bulunan maaşı Leao kabul ederken, iki kulübün orta yolu bulması bekleniyor.

Rafael Leao'nun transferde tercihi Galatasaray!

TÜRKİYE SEÇENEĞİNİ REDDETMEDİ

İtalya'da yayın yapan La Gazzetta dello Sport da G.Saray ile Leao arasındaki teması manşetine taşıdı.

Rafael Leao'nun transferde tercihi Galatasaray!

Oyuncunun aklının Premier Lig'de olduğu ifade edilirken, sarı-kırmızılı takımın da ciddi bir alternatif olduğu ve Süper Lig ihtimalinin ortadan kalkmadığı ifade edildi.

Rafael Leao'nun transferde tercihi Galatasaray!

Gazetede "Leao, Türkiye seçeneğini reddetmedi" ifadeleri kullanıldı.

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