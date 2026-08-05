Rafael Leao'nun transferde tercihi Galatasaray!
Galatasaray'ın, Rafael Leao transferi için temaslarını yoğun şekilde sürdürdüğü belirtiliyor. İddialara göre sarı-kırmızılı ekip, Portekizli yıldızla prensipte anlaşma sağladı. Yönetimin şimdi ise Milan'ı, zorunlu satın alma maddesi içeren kiralama teklifine sıcak bakmaya ikna etmeye çalıştığı öne sürülüyor. İşte Galatasaray'ın Rafael Leao transferindeki yol haritası...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ağustos 2026 06:50
Zorunlu opsiyon seçeneğini de düşünen G.Saray, oyuncu ile prensip anlaşmasına varmayı başardı. Geriye Milan ile anlaşmak kaldı.
İtalya'da yayın yapan Tuttomercato'da yer alan habere göre; Portekizli yıldızın Türkiye'deki tercihinin G.Saray olduğu ifade edildi. Premier Lig'den beklediği teklifleri alamayan Leao, parçalı formayı giymeye sıcak bakıyor.
Türkiye'de G.Saray'dan başka bir seçenek üzerinde durmayan yıldız futbolcu için bu sezon bonservis ödemesi yapmayacak olan yönetim, zorunlu satın alma opsiyonu üzerinde düşünüyor.
Ancak transferde acele edilmeyecek ve Milan'ın inadının kırılması beklenecek.
OYUNCU TAMAM SIRA MILAN'DA
Rafael Leao ile daha önce temasta bulunan G.Saray, 8 milyon euro net maaş konusunda prensip anlaşmasına vardı.
2 milyon euro da kolay bonus teklif eden sarı-kırmızılılar 2 milyon euro da başarılara bağlı bonus maddeleri ekledi.
Toplamda 12 milyon euroya kadar çıkma ihtimali bulunan maaşı Leao kabul ederken, iki kulübün orta yolu bulması bekleniyor.
TÜRKİYE SEÇENEĞİNİ REDDETMEDİ
İtalya'da yayın yapan La Gazzetta dello Sport da G.Saray ile Leao arasındaki teması manşetine taşıdı.
Oyuncunun aklının Premier Lig'de olduğu ifade edilirken, sarı-kırmızılı takımın da ciddi bir alternatif olduğu ve Süper Lig ihtimalinin ortadan kalkmadığı ifade edildi.
Gazetede "Leao, Türkiye seçeneğini reddetmedi" ifadeleri kullanıldı.
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