Galatasaray'da takıma katılacak yeni isimler büyük bir merakla beklenirken sarı-kırmızılılar Rafael Leao için şartlarını zorluyor.

5 milyon euro kiralama ücreti ve 40 milyon euro da opsiyon teklif eden sarı-kırmızılı yönetim, olumsuz yanıt almıştı.