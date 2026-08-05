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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Alexander Sörloth için kesenin ağzı açıldı!

Fenerbahçe'de Alexander Sörloth için kesenin ağzı açıldı!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kanarya'nın son olarak Norveçli yıldız Alexander Sörloth'un transferi için sıkı bir pazarlık içerisinde olduğu öğrenildi. Sarı-lacivertlilerin hatta futbolcu için kesenin ağzını açtığı aktarıldı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ağustos 2026 06:50
Fenerbahçe'de Alexander Sörloth için kesenin ağzı açıldı!

Santrafor transferini bu hafta bitirmeyi planlayan Fenerbahçe'de ilk aday Alexander Sörloth...

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Fenerbahçe'de Alexander Sörloth için kesenin ağzı açıldı!

Norveçli golcü için İspanya'ya çıkarma yapan Cihan Kamer, Atletico Madrid'le masaya oturdu.

Fenerbahçe'de Alexander Sörloth için kesenin ağzı açıldı!

Hedef; bu hafta sonuna kadar 30 yaşındaki oyuncuyu İstanbul'a getirmek.

Fenerbahçe'de Alexander Sörloth için kesenin ağzı açıldı!

İspanyol medyasına yansıyan haberlerde; Madrid ekibi, tecrübeli golcüsünü 30 milyon eurodan aşağıya bir miktara bırakmak istemiyor.

Fenerbahçe'de Alexander Sörloth için kesenin ağzı açıldı!

Sarı-lacivertliler ise; fiyatı aşağıya çekmeyi hedefliyor. Dün başlayan pazarlıklarda Fenerbahçe, Juventus'un 20 milyon euroluk teklifinin üzerine çıktı ve 22 milyon euro önerdi.

Fenerbahçe'de Alexander Sörloth için kesenin ağzı açıldı!

İki kulüp arasında görüşmeler devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin 25 milyon euroya kadar çıkabileceği de gelen bilgiler arasında...

Fenerbahçe'de Alexander Sörloth için kesenin ağzı açıldı!

Geçen sezon Madrid ekibiyle tüm kulvarlarda 54 maça çıkan Sörloth, 19 gol kaydetti.

Fenerbahçe'de Alexander Sörloth için kesenin ağzı açıldı!

Alexander Sörloth, Trabzonspor forması giydiği 2019-2020 sezonunda Süper Lig'de gol kralı oldu.

Fenerbahçe'de Alexander Sörloth için kesenin ağzı açıldı!

Norveçli oyuncu, 24 kez ağları havalandırmayı başarmıştı. Sörloth, Karadeniz temsilcisiyle bir de Türkiye Kupası kazandı.

Fenerbahçe'de Alexander Sörloth için kesenin ağzı açıldı!

Fenerbahçe, Atletico Madrid'den senelik 7 milyon 290 bin euro maaş alan Alexander Sörloth'a 10 milyon euro net maaş artı bonuslar içeren bir teklif sundu. Norveçli'nin kazancı bonuslarla birlikte 13 milyon euroyu bulabilir.

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