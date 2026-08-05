İspanyol medyasına yansıyan haberlerde; Madrid ekibi, tecrübeli golcüsünü 30 milyon eurodan aşağıya bir miktara bırakmak istemiyor.

Sarı-lacivertliler ise; fiyatı aşağıya çekmeyi hedefliyor. Dün başlayan pazarlıklarda Fenerbahçe, Juventus'un 20 milyon euroluk teklifinin üzerine çıktı ve 22 milyon euro önerdi.