Fenerbahçe'de Alexander Sörloth için kesenin ağzı açıldı!
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kanarya'nın son olarak Norveçli yıldız Alexander Sörloth'un transferi için sıkı bir pazarlık içerisinde olduğu öğrenildi. Sarı-lacivertlilerin hatta futbolcu için kesenin ağzını açtığı aktarıldı. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ağustos 2026 06:50
İspanyol medyasına yansıyan haberlerde; Madrid ekibi, tecrübeli golcüsünü 30 milyon eurodan aşağıya bir miktara bırakmak istemiyor.
Sarı-lacivertliler ise; fiyatı aşağıya çekmeyi hedefliyor. Dün başlayan pazarlıklarda Fenerbahçe, Juventus'un 20 milyon euroluk teklifinin üzerine çıktı ve 22 milyon euro önerdi.
İki kulüp arasında görüşmeler devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin 25 milyon euroya kadar çıkabileceği de gelen bilgiler arasında...
Geçen sezon Madrid ekibiyle tüm kulvarlarda 54 maça çıkan Sörloth, 19 gol kaydetti.
Alexander Sörloth, Trabzonspor forması giydiği 2019-2020 sezonunda Süper Lig'de gol kralı oldu.
Norveçli oyuncu, 24 kez ağları havalandırmayı başarmıştı. Sörloth, Karadeniz temsilcisiyle bir de Türkiye Kupası kazandı.
Fenerbahçe, Atletico Madrid'den senelik 7 milyon 290 bin euro maaş alan Alexander Sörloth'a 10 milyon euro net maaş artı bonuslar içeren bir teklif sundu. Norveçli'nin kazancı bonuslarla birlikte 13 milyon euroyu bulabilir.
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