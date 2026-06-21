Galatasaray'da Deniz Gül gelişmesi! Portekiz basını transferi duyurdu
Galatasaray'ın yakından takip ettiği Deniz Gül için Portekiz'den dikkat çeken bir haber geldi. Porto'da dengeleri değiştiren gelişme sonrası genç yıldızın geleceği yeniden gündeme taşındı. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Haziran 2026 13:41
Haberde Deniz Gül'ün kulüp kariyerine ilişkin dikkat çeken değerlendirmeler de yer aldı.
Porto'nun, Elche forması giyen golcü Andre Silva'yı kadrosuna katmasının ardından Deniz'in takım içindeki rolünün yeniden şekillenebileceği ifade edildi.
Öte yandan genç futbolcunun transfer piyasasında ilgi görmeye devam ettiği belirtilirken, Galatasaray'ın oyuncuyla yakından ilgilenen kulüpler arasında öne çıktığı aktarıldı.
Sarı-kırmızılıların, gelecek sezon uygulanacak 10+4 yabancı oyuncu kuralı nedeniyle yerli statüsünde değerlendirilebilecek isimlere yöneldiği ve Deniz Gül'ün bu doğrultuda önemli bir alternatif olarak görüldüğü kaydedildi.
Porto ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan 21 yaşındaki futbolcunun kontratında 50 milyon euro serbest kalma maddesi bulunuyor.
Kulübün, oyuncunun geleceğiyle ilgili kararını önümüzdeki dönemde vereceği ve oluşacak transfer şartlarını değerlendireceği ifade ediliyor.
İşte Portekiz basınında yer alan haber...
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