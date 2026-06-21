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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'da Deniz Gül gelişmesi! Portekiz basını transferi duyurdu

Galatasaray'da Deniz Gül gelişmesi! Portekiz basını transferi duyurdu

Galatasaray'ın yakından takip ettiği Deniz Gül için Portekiz'den dikkat çeken bir haber geldi. Porto'da dengeleri değiştiren gelişme sonrası genç yıldızın geleceği yeniden gündeme taşındı. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Haziran 2026 13:41
Galatasaray'da Deniz Gül gelişmesi! Portekiz basını transferi duyurdu

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası'na grup aşamasında veda etmesi büyük üzüntü yaratırken, ay-yıldızlı ekipte forma giyen Deniz Gül performansıyla dikkatleri üzerine çekti.

Galatasaray'da Deniz Gül gelişmesi! Portekiz basını transferi duyurdu

Porto'da kariyerini sürdüren genç futbolcu, Dünya Kupası'nda Avustralya ve Paraguay karşılaşmalarında Milli Takım formasını giydi.

Galatasaray'da Deniz Gül gelişmesi! Portekiz basını transferi duyurdu

Portekiz'in önde gelen spor gazetelerinden A Bola, genç oyuncunun performansına geniş yer ayırırken, Türkiye'nin D Grubu'ndaki son karşılaşması olan ABD maçında ilk 11'de görev alma ihtimalinin yüksek olduğunu yazdı.

Galatasaray'da Deniz Gül gelişmesi! Portekiz basını transferi duyurdu

Haberde Deniz Gül'ün kulüp kariyerine ilişkin dikkat çeken değerlendirmeler de yer aldı.

Galatasaray'da Deniz Gül gelişmesi! Portekiz basını transferi duyurdu

Porto'nun, Elche forması giyen golcü Andre Silva'yı kadrosuna katmasının ardından Deniz'in takım içindeki rolünün yeniden şekillenebileceği ifade edildi.

Galatasaray'da Deniz Gül gelişmesi! Portekiz basını transferi duyurdu

Öte yandan genç futbolcunun transfer piyasasında ilgi görmeye devam ettiği belirtilirken, Galatasaray'ın oyuncuyla yakından ilgilenen kulüpler arasında öne çıktığı aktarıldı.

Galatasaray'da Deniz Gül gelişmesi! Portekiz basını transferi duyurdu

Sarı-kırmızılıların, gelecek sezon uygulanacak 10+4 yabancı oyuncu kuralı nedeniyle yerli statüsünde değerlendirilebilecek isimlere yöneldiği ve Deniz Gül'ün bu doğrultuda önemli bir alternatif olarak görüldüğü kaydedildi.

Galatasaray'da Deniz Gül gelişmesi! Portekiz basını transferi duyurdu

Porto ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan 21 yaşındaki futbolcunun kontratında 50 milyon euro serbest kalma maddesi bulunuyor.

Galatasaray'da Deniz Gül gelişmesi! Portekiz basını transferi duyurdu

Kulübün, oyuncunun geleceğiyle ilgili kararını önümüzdeki dönemde vereceği ve oluşacak transfer şartlarını değerlendireceği ifade ediliyor.

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