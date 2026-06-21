Sarı-kırmızılıların, gelecek sezon uygulanacak 10+4 yabancı oyuncu kuralı nedeniyle yerli statüsünde değerlendirilebilecek isimlere yöneldiği ve Deniz Gül'ün bu doğrultuda önemli bir alternatif olarak görüldüğü kaydedildi.

Porto ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan 21 yaşındaki futbolcunun kontratında 50 milyon euro serbest kalma maddesi bulunuyor.