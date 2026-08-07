Galatasaray, Efe Mandıracı ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Galatasaray Erkek Voleybol Takımı, milli smaçör Efe Mandıracı ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "2026-2027 sezonunda CEV Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil edecek olan takımımızda yerini alan smaçörümüz; sarı kırmızılı formamızı terletecek. Efe Mandıracı'ya sarı kırmızılı formamız altında başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kulüp kariyerine İzmir Saint Joseph Spor Kulübü ile başlayan 24 yaşındaki voleybolcu, Altekma, Arkas Spor ve Gas Sales Bluenergy Piencenza'da forma giydi.