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Haberler TFF 1.Lig Manisa FK ligi galibiyetle açtı

Manisa FK ligi galibiyetle açtı

Trendyol 1. Lig’in 1. haftasının açılış maçında Manisa FK, deplasmanda Boluspor'u 2-1’lik skorla mağlup etti.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2026 23:43
Manisa FK ligi galibiyetle açtı

Trendyol 1. Lig'de sezonun açılış maçında Boluspor ile Manisa FK karşı karşıya geldi. Manisa FK, deplasmanda rakibini 2-1 yenerek sezonu galibiyetle açtı. Konuk ekibin gollerini Anziani ve Lindseth kaydetti. Boluspor'un tek golü ise Furkan Emin Kaçmaz'dan geldi.

MAÇTAN DAKİKALAR

7. dakikada Boluspor'da Bertu'nun derinlemesine attığı pasla topla buluşan Furkan Emin Kaçmaz, merkezden kaleye doğru ilerledi. Kalesinden çıkan Vedat Karakuş'la karşı karşıya kalan Furkan Emin Kaçmaz, ceza sahasının hemen dışından yaptığı vuruşla topu filelerle buluşturdu. 1-0

33. dakikada Manisa FK'da ceza sahasının solundan içeri giren Ada İbik, Tolunay Artuç ile girdiği ikili mücadelenin ardından yerde kaldı. Hakem beyaz noktayı gösterdi.

35. dakikada penaltı vuruşu için topun başına geçen Anziani, topu kalecinin solundan filelerle buluşturdu. 1-1

45+4. dakikada sol kanattan Anziani'nin yaptığı ortada, Sylla'nın topuk pasıyla penaltı noktasının solunda topla buluşan Lindseth, yaptığı vuruşla takımını öne geçirdi. 1-2

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