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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'dan Aleksey Batrakov atağı! Yeni teklif...

Galatasaray'dan Aleksey Batrakov atağı! Yeni teklif...

10 numara takviyesi için girişimlerini sürdüren Galatasaray, Aleksey Batrakov transferinden vazgeçmiş değil. İlk teklifi Lokomotiv Moskova tarafından geri çevrilen sarı-kırmızılı yönetim, Rus ekibini ikna edebilmek adına yeni ve daha yüksek bir teklif hazırlığına başladı. Taraflar arasındaki görüşmelerin önümüzdeki günlerde yeniden hız kazanması bekleniyor. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2026 06:50
Galatasaray'dan Aleksey Batrakov atağı! Yeni teklif...

Galatasaray, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında 10 numara bölgesi için girişimlerini sürdürüyor.

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Galatasaray'dan Aleksey Batrakov atağı! Yeni teklif...

Sarı-kırmızılıların gündemindeki isim ise Lokomotiv Moskova'da forma giyen Aleksey Batrakov.

Galatasaray'dan Aleksey Batrakov atağı! Yeni teklif...

Daha önce 21 yaşındaki futbolcu için 25 milyon euroluk teklif yapan Galatasaray, Rus kulübünden olumlu yanıt alamadı.

Galatasaray'dan Aleksey Batrakov atağı! Yeni teklif...

Teknik direktör Okan Buruk'un kadrosunda görmek istediği genç yıldız için yönetim yeni bir hamle hazırlığında.

Galatasaray'dan Aleksey Batrakov atağı! Yeni teklif...

Takvim'in haberine göre sarı-kırmızılıların teklifini 30 milyon euro'ya yükselteceği öğrenildi.

Galatasaray'dan Aleksey Batrakov atağı! Yeni teklif...

Galatasaray, oyuncu cephesiyle büyük ölçüde anlaşma sağlarken, kulüpler arasındaki pazarlıkları da sonuçlandırmayı hedefliyor.

Galatasaray'dan Aleksey Batrakov atağı! Yeni teklif...

Yönetim, yeni teklifle Lokomotiv Moskova'yı ikna ederek transferi bitirmek istiyor.

Galatasaray'dan Aleksey Batrakov atağı! Yeni teklif...

Batrakov, geçtiğimiz sezon Rus ekibinde çıktığı 36 maçta 17 gol ve 9 asistlik performans sergiledi.

Galatasaray'dan Aleksey Batrakov atağı! Yeni teklif...

Güncel piyasa değeri 28 milyon euro olarak gösterilen genç futbolcunun kulübüyle olan sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.

Galatasaray'dan Aleksey Batrakov atağı! Yeni teklif...

Rus futbolunun son dönemde yetiştirdiği en önemli yeteneklerden biri olarak gösterilen Batrakov, Galatasaray'ın transfer listesindeki öncelikli isimler arasında yer alıyor.

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