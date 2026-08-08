Galatasaray'dan Aleksey Batrakov atağı! Yeni teklif...
10 numara takviyesi için girişimlerini sürdüren Galatasaray, Aleksey Batrakov transferinden vazgeçmiş değil. İlk teklifi Lokomotiv Moskova tarafından geri çevrilen sarı-kırmızılı yönetim, Rus ekibini ikna edebilmek adına yeni ve daha yüksek bir teklif hazırlığına başladı. Taraflar arasındaki görüşmelerin önümüzdeki günlerde yeniden hız kazanması bekleniyor. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2026 06:50
Teknik direktör Okan Buruk'un kadrosunda görmek istediği genç yıldız için yönetim yeni bir hamle hazırlığında.
Takvim'in haberine göre sarı-kırmızılıların teklifini 30 milyon euro'ya yükselteceği öğrenildi.
Galatasaray, oyuncu cephesiyle büyük ölçüde anlaşma sağlarken, kulüpler arasındaki pazarlıkları da sonuçlandırmayı hedefliyor.
Yönetim, yeni teklifle Lokomotiv Moskova'yı ikna ederek transferi bitirmek istiyor.
Batrakov, geçtiğimiz sezon Rus ekibinde çıktığı 36 maçta 17 gol ve 9 asistlik performans sergiledi.
Güncel piyasa değeri 28 milyon euro olarak gösterilen genç futbolcunun kulübüyle olan sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.
Rus futbolunun son dönemde yetiştirdiği en önemli yeteneklerden biri olarak gösterilen Batrakov, Galatasaray'ın transfer listesindeki öncelikli isimler arasında yer alıyor.
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