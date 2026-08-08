Fenerbahçe'den Romelu Lukaku hamlesi! Resmi görüşmeler...
Fenerbahçe, forvet transferinde rotasını Napoli'nin deneyimli golcüsü Romelu Lukaku'ya çevirdi. Sarı-lacivertliler, 33 yaşındaki Belçikalı yıldızı aday listesinin zirvesine taşırken kısa zaman içinde İtalyan kulübüyle resmi görüşmelere başlamaya hazırlanıyor. Tarafların anlaşma sağlaması halinde Lukaku'nun kısa süre içinde çubuklu formayı giymesi bekleniyor. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2026 06:50
II Mattino'nun haberine göre; sarı-lacivertliler, menajerler vasıtasıyla Belçikalı golcü hakkında bilgi aldı.
Alexander Sörloth transferinin gerçekleşme ihtimalinin ortadan kalmasının ardından Lukaku için teklif yapmaya karar verildi.
Geçen sezon Napoli'de sakatlıklarla boğuşan Lukaku, az sayıda maça çıktı.
NAPOLI SATIŞ LİSTESİNE KOYDU
Performansından memnun olmayan İtalyan ekibi de 33 yaşındaki oyuncuyu satış listesine koydu.
Fenerbahçe yönetimi, kendi arasında yaptığı toplantıdan sonra Belçikalı yıldtız için harekete geçme kararı aldı.
Transfer komitesi, önümüzdeki hafta İtalya'ya gidecek ve Napoli'yle masaya oturacak.
Plan; kısa süre içinde 33 yaşındaki Belçikalı yıldıza çubuklu formayı giydirmek.
10 MİLYON EURO İSTENİYOR
Napoli, Romelu Lukaku için 10 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor. İtalyan basını, Serie A ekibinin, bu miktarın altında gelecek olan teklifleri değerlendirmeye almayacağını duyurdu.
TRABZONSPOR'A SICAK BAKMADI
Fenerbahçe'nin yanı sıra; Romelu Lukaku'yu isteyen kulüplerinden birinin de Trabzonspor olduğu iddia edildi. Corriere dello Sport'un haberine göre; bordo-mavililer, Belçikalı yıldıza teklif sundu ancak Lukaku, bu teklife sıcak bakmadı.
MONACO'NUN DA LİSTESİNDE
İtalyan medyası, Fransız ekibi Monaco'nun Folarin Balogun'u satması halinde Romelu Lukaku için Napoli'ye teklif yapacağını ileri sürdü. Fransızların henüz resmi bir hamlesinin olmadığı da vurgulandı.
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