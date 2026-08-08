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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den Romelu Lukaku hamlesi! Resmi görüşmeler...

Fenerbahçe'den Romelu Lukaku hamlesi! Resmi görüşmeler...

Fenerbahçe, forvet transferinde rotasını Napoli'nin deneyimli golcüsü Romelu Lukaku'ya çevirdi. Sarı-lacivertliler, 33 yaşındaki Belçikalı yıldızı aday listesinin zirvesine taşırken kısa zaman içinde İtalyan kulübüyle resmi görüşmelere başlamaya hazırlanıyor. Tarafların anlaşma sağlaması halinde Lukaku'nun kısa süre içinde çubuklu formayı giymesi bekleniyor. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2026 06:50
Fenerbahçe'den Romelu Lukaku hamlesi! Resmi görüşmeler...

Fenerbahçe, santrfor transferinde rotasını İtalya'ya çevirdi.

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Fenerbahçe'den Romelu Lukaku hamlesi! Resmi görüşmeler...

Sarı-lacivertlilerin hedefindeki isim ise; Napoli'nin Belçikalı süper starı Romelu Lukaku...

Fenerbahçe'den Romelu Lukaku hamlesi! Resmi görüşmeler...

İtalyan medyası da Fenerbahçe'nin bu haberini doğruladı.

Fenerbahçe'den Romelu Lukaku hamlesi! Resmi görüşmeler...

II Mattino'nun haberine göre; sarı-lacivertliler, menajerler vasıtasıyla Belçikalı golcü hakkında bilgi aldı.

Fenerbahçe'den Romelu Lukaku hamlesi! Resmi görüşmeler...

Alexander Sörloth transferinin gerçekleşme ihtimalinin ortadan kalmasının ardından Lukaku için teklif yapmaya karar verildi.

Fenerbahçe'den Romelu Lukaku hamlesi! Resmi görüşmeler...

Geçen sezon Napoli'de sakatlıklarla boğuşan Lukaku, az sayıda maça çıktı.

Fenerbahçe'den Romelu Lukaku hamlesi! Resmi görüşmeler...

NAPOLI SATIŞ LİSTESİNE KOYDU

Performansından memnun olmayan İtalyan ekibi de 33 yaşındaki oyuncuyu satış listesine koydu.

Fenerbahçe'den Romelu Lukaku hamlesi! Resmi görüşmeler...

Fenerbahçe yönetimi, kendi arasında yaptığı toplantıdan sonra Belçikalı yıldtız için harekete geçme kararı aldı.

Fenerbahçe'den Romelu Lukaku hamlesi! Resmi görüşmeler...

Transfer komitesi, önümüzdeki hafta İtalya'ya gidecek ve Napoli'yle masaya oturacak.

Fenerbahçe'den Romelu Lukaku hamlesi! Resmi görüşmeler...

Plan; kısa süre içinde 33 yaşındaki Belçikalı yıldıza çubuklu formayı giydirmek.

Fenerbahçe'den Romelu Lukaku hamlesi! Resmi görüşmeler...

10 MİLYON EURO İSTENİYOR

Napoli, Romelu Lukaku için 10 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor. İtalyan basını, Serie A ekibinin, bu miktarın altında gelecek olan teklifleri değerlendirmeye almayacağını duyurdu.

Fenerbahçe'den Romelu Lukaku hamlesi! Resmi görüşmeler...

TRABZONSPOR'A SICAK BAKMADI

Fenerbahçe'nin yanı sıra; Romelu Lukaku'yu isteyen kulüplerinden birinin de Trabzonspor olduğu iddia edildi. Corriere dello Sport'un haberine göre; bordo-mavililer, Belçikalı yıldıza teklif sundu ancak Lukaku, bu teklife sıcak bakmadı.

Fenerbahçe'den Romelu Lukaku hamlesi! Resmi görüşmeler...

MONACO'NUN DA LİSTESİNDE

İtalyan medyası, Fransız ekibi Monaco'nun Folarin Balogun'u satması halinde Romelu Lukaku için Napoli'ye teklif yapacağını ileri sürdü. Fransızların henüz resmi bir hamlesinin olmadığı da vurgulandı.

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