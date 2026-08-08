Osimhen'in eski takım arkadaşı Galatasaray'a! Geçmişte de gündeme gelmişti
Yaz transfer dönemini durgun geçiren Galatasaray, Lesley Ugochukwu'nun ardından bir orta sahayı daha kadrosuna katmayı planlıyor. İtalyan basınında yer alan o habere göre sarı-kırmızılılar, geçmişte de gündemine gelen Osimhen'in Napoli döneminden eski takım arkadaşı için devrede. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2026 11:27
Aslan'ın, İtalya Serie A'da boy gösteren flaş bir orta sahayı kadrosuna katmak için harekete geçtiği öğrenildi.
G.SARAY'DAN ANGUISSA BOMBASI!
Tuttomercatoweb'te yer alan habere göre; Galatasaray, Napoli'nin 30 yaşındaki yıldızı Frank Anguissa'yı gündemine aldı.
Sarı kırmızılıların, Kamerunlu futbolcu için Napoli'ye önemli bir teklif yapma hazırlığında olduğu belirtildi.
1.84 boyundaki oyuncu daha önceki senelerde de Galatasaray'ın gündemine gelmişti.
GEÇEN SEZON 22 MAÇA ÇIKTI!
Geride bıraktığımız 2025-2026 sezonunda Napoli'de 22 resmi maça çıkan tecrübeli orta saha, 4 gol attı ve 1 asist yaptı.
Öte yandan Anguissa, Napoli'de Victor Osimhen'le de beraber oynamıştı.
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