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Haberler Galatasaray Osimhen'in eski takım arkadaşı Galatasaray'a! Geçmişte de gündeme gelmişti

Osimhen'in eski takım arkadaşı Galatasaray'a! Geçmişte de gündeme gelmişti

Yaz transfer dönemini durgun geçiren Galatasaray, Lesley Ugochukwu'nun ardından bir orta sahayı daha kadrosuna katmayı planlıyor. İtalyan basınında yer alan o habere göre sarı-kırmızılılar, geçmişte de gündemine gelen Osimhen'in Napoli döneminden eski takım arkadaşı için devrede. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2026 11:27
Osimhen'in eski takım arkadaşı Galatasaray'a! Geçmişte de gündeme gelmişti

Galatasaray'da yeni sezonun başlamasına kısa bir süre kala transfer çalışmaları devam ediyor.

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Osimhen'in eski takım arkadaşı Galatasaray'a! Geçmişte de gündeme gelmişti

Sarı kırmızılılar şu ana kadar yaz transfer dönemini sessiz geçirse de ağustos ayı itibariyle gaza basma kararı aldı.

Osimhen'in eski takım arkadaşı Galatasaray'a! Geçmişte de gündeme gelmişti

Birçok bölgeye peş peşe takviyeler yapması beklenen Cimbom ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Osimhen'in eski takım arkadaşı Galatasaray'a! Geçmişte de gündeme gelmişti

Aslan'ın, İtalya Serie A'da boy gösteren flaş bir orta sahayı kadrosuna katmak için harekete geçtiği öğrenildi.

Osimhen'in eski takım arkadaşı Galatasaray'a! Geçmişte de gündeme gelmişti

G.SARAY'DAN ANGUISSA BOMBASI!

Tuttomercatoweb'te yer alan habere göre; Galatasaray, Napoli'nin 30 yaşındaki yıldızı Frank Anguissa'yı gündemine aldı.

Osimhen'in eski takım arkadaşı Galatasaray'a! Geçmişte de gündeme gelmişti

Sarı kırmızılıların, Kamerunlu futbolcu için Napoli'ye önemli bir teklif yapma hazırlığında olduğu belirtildi.

Osimhen'in eski takım arkadaşı Galatasaray'a! Geçmişte de gündeme gelmişti

1.84 boyundaki oyuncu daha önceki senelerde de Galatasaray'ın gündemine gelmişti.

Osimhen'in eski takım arkadaşı Galatasaray'a! Geçmişte de gündeme gelmişti

GEÇEN SEZON 22 MAÇA ÇIKTI!

Geride bıraktığımız 2025-2026 sezonunda Napoli'de 22 resmi maça çıkan tecrübeli orta saha, 4 gol attı ve 1 asist yaptı.

Osimhen'in eski takım arkadaşı Galatasaray'a! Geçmişte de gündeme gelmişti

Öte yandan Anguissa, Napoli'de Victor Osimhen'le de beraber oynamıştı.

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