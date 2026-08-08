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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'dan savunmaya gençlik aşısı! Trabzonspor'un da gündemindeydi

Galatasaray'dan savunmaya gençlik aşısı! Trabzonspor'un da gündemindeydi

Galatasaray, gelecek sezon için kadrosuna Abdülkerim Bardakcı'ya alternatif oluşturabilecek bir sol stoperi transfer etmek isterken gündemine ise adı Trabzonspor ile de anılan o genç yıldızı aldığı öne sürüldü. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2026 06:50 Güncelleme Tarihi: 08 Ağustos 2026 12:38
Galatasaray'dan savunmaya gençlik aşısı! Trabzonspor'un da gündemindeydi

Galatasaray'da gelecek sezonun transfer çalışmaları sürüyor.

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Galatasaray'dan savunmaya gençlik aşısı! Trabzonspor'un da gündemindeydi

Yaz transfer dönemini durgun geçiren sarı-kırmızılılar şimdiye kadar sadece Burnley'den Lesley Ugochukwu'yu kiralık olarak kadrosuna kattı.

Galatasaray'dan savunmaya gençlik aşısı! Trabzonspor'un da gündemindeydi

Sarı-kırmızılılar, Abdülkerim Bardakcı'ya alternatif oluşturabilecek bir sol stoperi kadrosuna katmak istiyor.

Galatasaray'dan savunmaya gençlik aşısı! Trabzonspor'un da gündemindeydi

Bu doğrultuda Galatasaray'da sürpriz bir isim gündeme geldi.

Galatasaray'dan savunmaya gençlik aşısı! Trabzonspor'un da gündemindeydi

Ukrayna'da Dinamo Kiev'de oynayan 21 yaşındaki stoper Taras Mykhavko'nun sarı-kırmızılıların listesinde olduğu iddia edildi.

Galatasaray'dan savunmaya gençlik aşısı! Trabzonspor'un da gündemindeydi

Dinamo Kiev'le 2030'a kadar sözleşmesi olan genç savunmacının piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösteriliyor.

Galatasaray'dan savunmaya gençlik aşısı! Trabzonspor'un da gündemindeydi

Geçen sezon Dinamo Kiev formasını 33 maçta giyen Mykhavko, takımına 5 gollük katkı sağladı.

Galatasaray'dan savunmaya gençlik aşısı! Trabzonspor'un da gündemindeydi

Ukraynalı stoper 10+4 kuralına da uyuyor.

Galatasaray'dan savunmaya gençlik aşısı! Trabzonspor'un da gündemindeydi

Taras Mykahvko'nun ismi transfer iddialarında Trabzonspor ile de anılmıştı.

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