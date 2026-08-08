Galatasaray'dan savunmaya gençlik aşısı! Trabzonspor'un da gündemindeydi
Galatasaray, gelecek sezon için kadrosuna Abdülkerim Bardakcı'ya alternatif oluşturabilecek bir sol stoperi transfer etmek isterken gündemine ise adı Trabzonspor ile de anılan o genç yıldızı aldığı öne sürüldü. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2026 06:50 Güncelleme Tarihi: 08 Ağustos 2026 12:38
Bu doğrultuda Galatasaray'da sürpriz bir isim gündeme geldi.
Ukrayna'da Dinamo Kiev'de oynayan 21 yaşındaki stoper Taras Mykhavko'nun sarı-kırmızılıların listesinde olduğu iddia edildi.
Dinamo Kiev'le 2030'a kadar sözleşmesi olan genç savunmacının piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösteriliyor.
Geçen sezon Dinamo Kiev formasını 33 maçta giyen Mykhavko, takımına 5 gollük katkı sağladı.
Ukraynalı stoper 10+4 kuralına da uyuyor.
Taras Mykahvko'nun ismi transfer iddialarında Trabzonspor ile de anılmıştı.
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