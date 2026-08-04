Osimhen’e kamp yaradı

Parçalı forma altındaki üçüncü sezonunu geçirmeye hazırlanan Victor Osimhen, ilk kez kamp gördü.
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ağustos 2026 06:50
Parçalı forma altındaki üçüncü sezonunu geçirmeye hazırlanan Victor Osimhen, ilk kez kamp gördü. İlk sezonunda eylül ayında takıma kiralık olarak gelen Nijeryalı futbolcu, geçen sezon da kampa geç katılmıştı. İlk kez takımla birlikte sezona start veren Osimhen'in fit durumu dikkatlerden kaçmadı. Yıldız oyuncu bu durumu bütün sezon avantaja çevirmeye çalışacak.