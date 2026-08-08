Galatasaray-Villarreal maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Yeni sezon için geri sayıma geçen Galatasaray, hazırlık döneminin son sınavında Villarreal ile karşı karşıya gelecek. RAMS Park'taki mücadele, sarı-kırmızılı ekibin sezon öncesinde taraftarı önündeki son provası olacak. Galatasaray, hazırlık maçlarında Ümraniyespor'u 5-1 mağlup ederken Avusturya kampında Monza'ya 2-0, Venezia'ya ise 3-0 kaybetti. Son olarak sahasında Rennes ile 3-3 berabere kalan sarı-kırmızılılar, Villarreal karşısında sezon öncesindeki ikinci galibiyetini alarak moral depolamak istiyor. Galatasaray, 14 Ağustos Cuma günü Çorum FK'yi ağırlayacağı Süper Lig'in ilk haftası öncesinde güçlü İspanyol temsilcisi karşısında hazır bir görüntü vermeyi amaçlıyor. Peki Galatasaray-Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

GALATASARAY-VILLARREAL MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray-Villarreal hazırlık maçı 8 Ağustos Cumartesi günü oynanacak.

GALATASARAY-VILLARREAL MAÇI SAAT KAÇTA?

Takımların son durumlarını görmeleri için kritik öneme sahip hazırlık mücadelesi, saat 21.00'de başlayacak.

GALATASARAY-VILLARREAL MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray-Villarreal hazırlık maçı TV100 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.