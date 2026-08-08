CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray maçı CANLI | Galatasaray-Villarreal maçı ne zaman? Saati ve kanalı!

Galatasaray maçı CANLI | Galatasaray-Villarreal maçı ne zaman? Saati ve kanalı!

Galatasaray, yeni sezon öncesindeki son hazırlık maçında İspanya LaLiga temsilcisi Villarreal'i konuk edecek. Sarı-kırmızılı ekip, sezonun ilk resmi karşılaşması öncesinde taraftarıyla son kez buluşacağı mücadelede hem moral kazanmayı hem de kadrosunun son durumunu görmeyi hedefliyor. RAMS Park'ta oynanacak karşılaşma için nefesler tutuldu. Hazırlık döneminde şu ana kadar 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Galatasaray, Villarreal karşısında sezon öncesi kampını galibiyetle tamamlayarak 14 Ağustos'ta başlayacak Süper Lig maratonu öncesinde taraftarına umut vermek istiyor. İşte Galatasaray-Villarreal hazırlık maçının detayları!

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2026 11:45
Galatasaray maçı CANLI | Galatasaray-Villarreal maçı ne zaman? Saati ve kanalı!

Galatasaray-Villarreal maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Yeni sezon için geri sayıma geçen Galatasaray, hazırlık döneminin son sınavında Villarreal ile karşı karşıya gelecek. RAMS Park'taki mücadele, sarı-kırmızılı ekibin sezon öncesinde taraftarı önündeki son provası olacak. Galatasaray, hazırlık maçlarında Ümraniyespor'u 5-1 mağlup ederken Avusturya kampında Monza'ya 2-0, Venezia'ya ise 3-0 kaybetti. Son olarak sahasında Rennes ile 3-3 berabere kalan sarı-kırmızılılar, Villarreal karşısında sezon öncesindeki ikinci galibiyetini alarak moral depolamak istiyor. Galatasaray, 14 Ağustos Cuma günü Çorum FK'yi ağırlayacağı Süper Lig'in ilk haftası öncesinde güçlü İspanyol temsilcisi karşısında hazır bir görüntü vermeyi amaçlıyor. Peki Galatasaray-Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray-Villarreal maçı detayları!

GALATASARAY-VILLARREAL MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray-Villarreal hazırlık maçı 8 Ağustos Cumartesi günü oynanacak.

GALATASARAY-VILLARREAL MAÇI SAAT KAÇTA?

Takımların son durumlarını görmeleri için kritik öneme sahip hazırlık mücadelesi, saat 21.00'de başlayacak.

Galatasaray-Villarreal maçı hangi kanalda?

GALATASARAY-VILLARREAL MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray-Villarreal hazırlık maçı TV100 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

ASpor CANLI YAYIN

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
F.Bahçe'den ters köşe golcü bombası!
Lukaku adım adım F.Bahçe'ye!
DİĞER
Selena hayranları şaşkın! Gizem Güven'den yıllar sonra gelen Cansu Demirci itirafı! "Konuşmuyoruz"
RTÜK'ün ATV'ye kestiği astronomik ceza 17-25 Aralık dönemini anımsattı! Milli yayınlara "yaptırım" kıskacı: Turkuvaz Medya neden hedefte?
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
G.Saray'dan savunmaya gençlik aşısı!
Semedo takımdan ayrılabilir! İşte nedeni
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Türkiye-Fransa voleybol maçı saat kaçta? Türkiye-Fransa voleybol maçı saat kaçta? 14:23
Salah hazırlık maçında oynayacak mı? Salah hazırlık maçında oynayacak mı? 13:50
Pavlidis kararını verdi! F.Bahçe... Pavlidis kararını verdi! F.Bahçe... 13:48
Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman? Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman? 13:27
Beşiktaş'ta Nazmi Bilge anıldı Beşiktaş'ta Nazmi Bilge anıldı 13:27
Ozan Can Kökçü'den kardeşi Orkun Kökçü'ye destek! Ozan Can Kökçü'den kardeşi Orkun Kökçü'ye destek! 13:24
Daha Eski
Milli sporcudan altın madalya başarısı! Milli sporcudan altın madalya başarısı! 11:53
Galatasaray hazırlık maçı hangi kanalda? Galatasaray hazırlık maçı hangi kanalda? 11:45
Semedo takımdan ayrılabilir! İşte nedeni Semedo takımdan ayrılabilir! İşte nedeni 11:38
Osimhen'in eski takım arkadaşı G.Saray'a! Osimhen'in eski takım arkadaşı G.Saray'a! 11:27
F.Bahçe'den kaleye sürpriz aday! F.Bahçe'den kaleye sürpriz aday! 10:43
G.Saray'dan transferde çifte hamle! G.Saray'dan transferde çifte hamle! 10:32