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Haberler TFF 1.Lig Antalyaspor-Keçtaş Ankara Keçiörengücü maçı izle: Ne zaman? Saati ve kanalı!

Antalyaspor-Keçtaş Ankara Keçiörengücü maçı izle: Ne zaman? Saati ve kanalı!

Trendyol 1. Lig'in ilk hafta maçında Antalyaspor ile Keçtaş Ankara Keçiörengücü, Corendon Airlines Park'ta kozlarını paylaşacak. Yeni sezondaki iddiasını ilk haftadan kanıtlamak isteyen Bülent Korkmaz'ın öğrencileri, taraftarı önünde hata yapmadan hanesine 3 puan yazdırmayı hedefliyor. Osman Zeki Korkmaz'ın ekibi Keçtaş Ankara Keçiörengücü ise zorlu deplasmandan puanla dönmenin peşinde. İşte Antalyaspor-Keçtaş Ankara Keçiörengücü maçının detayları!

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2026 10:23
Antalyaspor-Keçtaş Ankara Keçiörengücü maçı izle: Ne zaman? Saati ve kanalı!

Antalyaspor-Ankara Keçiörengücü maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol 1. Lig'de yeni sezon heyecanı devam ediyor. 2026-2027 sezonunun ilk haftasında Antalyaspor ile Keçtaş Ankara Keçiörengücü kozlarını paylaşacak. Yaz dönemindeki hazırlıkların ardından ilk resmi sınavlarına çıkacak iki ekip, lige galibiyetle başlayarak sezonun geri kalanı için moral kazanmanın hesaplarını yapıyor. Antalyaspor, kendi sahasında taraftarının desteğini arkasına alıp üç puana uzanmayı amaçlarken, Osman Zeki Korkmaz'ın öğrencileri ise zorlu deplasmanda sergileyeceği futbolla sezona güçlü bir mesaj verme niyetinde. İşte Antalyaspor-Keçtaş Ankara Keçiörengücü maçının canlı yayın bilgileri!

ANTALYASPOR-ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol 1. Lig'in açılış haftasındaki Antalyaspor-Keçtaş Ankara Keçiörengücü maçı, 8 Ağustos Cumartesi günü oynanacak.

ANTALYASPOR-ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI SAAT KAÇTA?

Corendon Airlines Park'ta oynanacak mücadele, saat 21.30'da başlayacak.

ANTALYASPOR-ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI HANGİ KANALDA?

Hakem Melih Aldemir'in düdüğüyle star alacak Antalyaspor-Keçtaş Ankara Keçiörengücü maçı, TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak.

ANTALYASPOR-ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI CANLI İZLE | TIKLA-İZLE

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