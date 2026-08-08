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Haberler Atletizm Milli sporcudan altın madalya başarısı!

Milli sporcudan altın madalya başarısı!

Milli sporcu İlke Özyüksel Mihrioğlu, 2026 Avrupa Modern Pentatlon Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu oldu.

Atletizm Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2026 11:53 Güncelleme Tarihi: 08 Ağustos 2026 13:18
Milli sporcudan altın madalya başarısı!

2026 Avrupa Modern Pentatlon Şampiyonası'nda milli sporcu İlke Özyüksel Mihrioğlu, altın madalya kazandı.

Burhan Felek Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen şampiyonada, kadınlar finaline 18 sporcu katıldı.

Eskrim, engel parkuru, yüzme ve laser run branşlarında yapılan yarışta İlke, tüm rakiplerini geride bırakarak Avrupa şampiyonluğuna uzandı.

İlke'yi ilk tebrik eden, müsabakaları yerinde izleyen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak oldu.

Kadınlarda Belaruslu Anastasiya Arol gümüş, Macar Blanka Guzi ise bronz madalya aldı.

TÜRK SPOR TARİHİNDE İLK

İlke, Türkiye'ye modern pentatlon branşında ilk Avrupa şampiyonluğunu getiren isim oldu.

Daha önce Avrupa şampiyonalarında iki bronz madalya kazanan İlke, 9. kez yer aldığı final müsabakasında bu kez Avrupa şampiyonu ünvanını elde ederek tarihe geçti.

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