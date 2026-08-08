Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'tan Avrupa şampiyonu İlke Özyüksel Mihrioğlu'na tebrik! Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2026 13:18 Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, milli sporcu İlke Özyüksel Mihrioğlu'nu Avrupa şampiyonluğunun ardından tebrik etti. Bakan Bak, “Ülkemizi sevindirdin, sana da çok yakıştı şampiyonluk. Mücadelende savaştın ve bu savaşı kazandın. Tebrik ediyorum.” Dedi. İstanbul

Recep Tayyip Erdoğan

Avrupa

Osman Aşkın Bak

İstanbul'da düzenlenen 2026 Avrupa Modern Pentatlon Şampiyonası'nda milli pentatlet İlke Özyüksel Mihrioğlu altın madalya kazandı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, milli sporcu İlke Özyüksel Mihrioğlu'nu Avrupa şampiyonluğunun ardından tebrik etti. Bakan Bak, "Ülkemizi sevindirdin, sana da çok yakıştı şampiyonluk. Mücadelende savaştın ve bu savaşı kazandın. Tebrik ediyorum." Dedi. Öte yandan Bakan Bak, spor tesislerine yatırım ve sporculara verilen destekler için Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a da teşekkür etti.