Sivasspor-Esenler Erokspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol 1. Lig'de yeni sezon heyecanı devam ediyor. 2026-2027 sezonunun ilk haftasında Ekenler Beton Sivasspor ile Turka Esenler Erokspor kozlarını paylaşacak. Yaz dönemindeki hazırlıkların ardından ilk resmi sınavlarına çıkacak iki ekip, lige galibiyetle başlayarak sezonun geri kalanı için moral kazanmanın hesaplarını yapıyor. Ekenler Beton Sivasspor, kendi sahasında taraftarının desteğini arkasına alıp üç puana uzanmayı amaçlarken, Mustafa Gürsel'in öğrencileri ise zorlu deplasmanda sergileyeceği futbolla sezona güçlü bir mesaj verme niyetinde. İşte Ekenler Beton Sivasspor-Turka Esenler Erokspor maçının canlı yayın bilgileri!

SİVASSPOR-ESENLER EROKSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol 1. Lig'in açılış haftasındaki Ekenler Beton Sivasspor-Turka Esenler Erokspor maçı, 8 Ağustos Cumartesi günü oynanacak.

SİVASSPOR-ESENLER EROKSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak mücadele, saat 19.00'da başlayacak.

SİVASSPOR-ESENLER EROKSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Hakem Ömer Tolga Güldibi'nin düdüğüyle star alacak Ekenler Beton Sivasspor-Turka Esenler Erokspor maçı, TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak.

SİVASSPOR-ESENLER EROKSPOR MAÇI CANLI İZLE | TIKLA-İZLE