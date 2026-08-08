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Haberler TFF 1.Lig Ekenler Beton Sivasspor-Turka Esenler Erokspor maçı ne zaman? Saati ve kanalı!

Ekenler Beton Sivasspor-Turka Esenler Erokspor maçı ne zaman? Saati ve kanalı!

Trendyol 1. Lig'in ilk hafta maçında Sivasspor ile Esenler Erokspor, BC Grup 4 Eylül Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Yeni sezondaki iddiasını ilk haftadan kanıtlamak isteyen İsmet Taşdemir'in öğrencileri, taraftarı önünde hata yapmadan hanesine 3 puan yazdırmayı hedefliyor. Mustafa Gürsel'in Esenler Erokspor'u ise zorlu deplasmandan puanla dönmenin peşinde. İşte Ekenler Beton Sivasspor-Turka Esenler Erokspor maçının detayları!

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2026 09:11
Ekenler Beton Sivasspor-Turka Esenler Erokspor maçı ne zaman? Saati ve kanalı!

Sivasspor-Esenler Erokspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol 1. Lig'de yeni sezon heyecanı devam ediyor. 2026-2027 sezonunun ilk haftasında Ekenler Beton Sivasspor ile Turka Esenler Erokspor kozlarını paylaşacak. Yaz dönemindeki hazırlıkların ardından ilk resmi sınavlarına çıkacak iki ekip, lige galibiyetle başlayarak sezonun geri kalanı için moral kazanmanın hesaplarını yapıyor. Ekenler Beton Sivasspor, kendi sahasında taraftarının desteğini arkasına alıp üç puana uzanmayı amaçlarken, Mustafa Gürsel'in öğrencileri ise zorlu deplasmanda sergileyeceği futbolla sezona güçlü bir mesaj verme niyetinde. İşte Ekenler Beton Sivasspor-Turka Esenler Erokspor maçının canlı yayın bilgileri!

SİVASSPOR-ESENLER EROKSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol 1. Lig'in açılış haftasındaki Ekenler Beton Sivasspor-Turka Esenler Erokspor maçı, 8 Ağustos Cumartesi günü oynanacak.

SİVASSPOR-ESENLER EROKSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak mücadele, saat 19.00'da başlayacak.

SİVASSPOR-ESENLER EROKSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Hakem Ömer Tolga Güldibi'nin düdüğüyle star alacak Ekenler Beton Sivasspor-Turka Esenler Erokspor maçı, TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak.

SİVASSPOR-ESENLER EROKSPOR MAÇI CANLI İZLE | TIKLA-İZLE

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