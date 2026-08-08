Galatasaray'dan Reijnders için kıran kırana yarış!
Orta saha takviyesi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın gündemindeki Tijjani Reijnders'e İngiltere'den iki yeni talip çıktı. Sarı-kırmızılıların yakından takip ettiği ve sezon başlamadan mevcut kulübünden ayrılmasına kesin gözüyle bakılan yıldız futbolcu için transfer rekabeti giderek kızışıyor. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2026 06:50
Böylece Galatasaray'ın transfer yarışındaki rekabeti daha da arttı.
Haberde, Manchester City Teknik Direktörü Enzo Maresca'nın Reijnders'ın ayrılığına onay verdiği ifade edildi.
Hollandalı futbolcunun sezon başlamadan önce takımdan ayrılma ihtimalinin yüksek olduğu aktarıldı.
Galatasaray ise orta saha transferini tamamlamak adına oyuncunun durumunu yakından takip ediyor.
Reijnders, geride kalan sezonda Manchester City formasıyla 47 resmi karşılaşmada görev aldı.
28 yaşındaki futbolcu bu maçlarda 7 gol atarken 7 de asist yaparak takımına önemli katkı sağladı.
Sarı-kırmızılı yönetimin transferde oluşan rekabete rağmen girişimlerini sürdürmesi bekleniyor.
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