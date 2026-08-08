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Haberler Galatasaray Galatasaray'dan Reijnders için kıran kırana yarış!

Galatasaray'dan Reijnders için kıran kırana yarış!

Orta saha takviyesi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın gündemindeki Tijjani Reijnders'e İngiltere'den iki yeni talip çıktı. Sarı-kırmızılıların yakından takip ettiği ve sezon başlamadan mevcut kulübünden ayrılmasına kesin gözüyle bakılan yıldız futbolcu için transfer rekabeti giderek kızışıyor. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2026 06:50
Galatasaray'dan Reijnders için kıran kırana yarış!

Galatasaray'ın orta saha transferi için gündeminde yer alan Tijjani Reijnders ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

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Galatasaray'dan Reijnders için kıran kırana yarış!

Sarı-kırmızılıların Hollandalı futbolcu için yürüttüğü transfer çalışmalarında güçlü rakipler ortaya çıktı.

Galatasaray'dan Reijnders için kıran kırana yarış!

Takvim'in İngiliz basınından derlediği haberlere göre Nottingham Forest ve Newcastle United da deneyimli orta sahayı kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

Galatasaray'dan Reijnders için kıran kırana yarış!

Böylece Galatasaray'ın transfer yarışındaki rekabeti daha da arttı.

Galatasaray'dan Reijnders için kıran kırana yarış!

Haberde, Manchester City Teknik Direktörü Enzo Maresca'nın Reijnders'ın ayrılığına onay verdiği ifade edildi.

Galatasaray'dan Reijnders için kıran kırana yarış!

Hollandalı futbolcunun sezon başlamadan önce takımdan ayrılma ihtimalinin yüksek olduğu aktarıldı.

Galatasaray'dan Reijnders için kıran kırana yarış!

Galatasaray ise orta saha transferini tamamlamak adına oyuncunun durumunu yakından takip ediyor.

Galatasaray'dan Reijnders için kıran kırana yarış!

Reijnders, geride kalan sezonda Manchester City formasıyla 47 resmi karşılaşmada görev aldı.

Galatasaray'dan Reijnders için kıran kırana yarış!

28 yaşındaki futbolcu bu maçlarda 7 gol atarken 7 de asist yaparak takımına önemli katkı sağladı.

Galatasaray'dan Reijnders için kıran kırana yarış!

Sarı-kırmızılı yönetimin transferde oluşan rekabete rağmen girişimlerini sürdürmesi bekleniyor.

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