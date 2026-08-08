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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'da kritik görüşme! Suudi Arabistan'dan gelen teklif sonrası...

Galatasaray'da kritik görüşme! Suudi Arabistan'dan gelen teklif sonrası...

Galatasaray'da geleceği merak konusu olan yıldız futbolcu, Suudi Arabistan kulüplerinden gelen yüksek tekliflerin ardından teknik direktör Okan Buruk ile kritik bir görüşme yaptı. Deneyimli çalıştırıcıyla bir araya gelen oyuncu, "Benden beklentilerin farkındayım" sözleriyle başladığı konuşmasında transfer kararını net şekilde paylaştı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2026 06:50
Galatasaray'da kritik görüşme! Suudi Arabistan'dan gelen teklif sonrası...

Yaz transfer dönemi sessizliğini bozmak üzere çalışmalarını büyük bir gizlilikle sürdüren Galatasaray'da dikkat çeken gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

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Galatasaray'da kritik görüşme! Suudi Arabistan'dan gelen teklif sonrası...

Sarı-kırmızılılarda takıma yapılacak takviyeler merakla takip edilirken mevcut kadrodaki oyuncular ile ilgili transfer iddiaları da gündemde önemli yer kaplıyor.

Galatasaray'da kritik görüşme! Suudi Arabistan'dan gelen teklif sonrası...

Bu isimlerden biri ise Cimbom'un 30 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Leroy Sane.

Galatasaray'da kritik görüşme! Suudi Arabistan'dan gelen teklif sonrası...

Geçtiğimiz yaz döneminde bedelsiz olarak kadroya katılan Sane'ye Suudi Arabistan'dan teklifler geliyor.

Galatasaray'da kritik görüşme! Suudi Arabistan'dan gelen teklif sonrası...

Ancak sarı-kırmızılılarda Alman yıldızın takımdan ayrılması beklenmiyor.

Galatasaray'da kritik görüşme! Suudi Arabistan'dan gelen teklif sonrası...

Sane'nin Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri reddettiği ifade edildi.

Galatasaray'da kritik görüşme! Suudi Arabistan'dan gelen teklif sonrası...

Öte yandan Teknik Direktör Okan Buruk da 30 yaşındaki sağ kanada çok güveniyor.

Galatasaray'da kritik görüşme! Suudi Arabistan'dan gelen teklif sonrası...

Sane ile bire bir görüşmeler yapan Buruk, yeni sezonda mutlaka takımda kalmasını istediğini iletti.

Galatasaray'da kritik görüşme! Suudi Arabistan'dan gelen teklif sonrası...

Geçen sezonu 7 gol ve 9 asistle tamamlayan dünyaca ünlü yıldız, bu sezon hedefini hem gol hem de asist sayısında çift hanelere ulaşmak olarak belirledi.

Galatasaray'da kritik görüşme! Suudi Arabistan'dan gelen teklif sonrası...

"BEKLENTİNİN FARKINDAYIM"

Okan Buruk ve yöneticilerle sürekli iletişim halinde olan Sane'nin ''Benden beklentilerin farkındayım. Henüz tam olarak karşılık veremedim. Bu sezona çok motive oldum. Kendimi iyi hissediyorum'' dediği öğrenildi.

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