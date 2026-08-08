Galatasaray'da kritik görüşme! Suudi Arabistan'dan gelen teklif sonrası...
Galatasaray'da geleceği merak konusu olan yıldız futbolcu, Suudi Arabistan kulüplerinden gelen yüksek tekliflerin ardından teknik direktör Okan Buruk ile kritik bir görüşme yaptı. Deneyimli çalıştırıcıyla bir araya gelen oyuncu, "Benden beklentilerin farkındayım" sözleriyle başladığı konuşmasında transfer kararını net şekilde paylaştı. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2026 06:50
Geçtiğimiz yaz döneminde bedelsiz olarak kadroya katılan Sane'ye Suudi Arabistan'dan teklifler geliyor.
Ancak sarı-kırmızılılarda Alman yıldızın takımdan ayrılması beklenmiyor.
Sane'nin Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri reddettiği ifade edildi.
Öte yandan Teknik Direktör Okan Buruk da 30 yaşındaki sağ kanada çok güveniyor.
Sane ile bire bir görüşmeler yapan Buruk, yeni sezonda mutlaka takımda kalmasını istediğini iletti.
Geçen sezonu 7 gol ve 9 asistle tamamlayan dünyaca ünlü yıldız, bu sezon hedefini hem gol hem de asist sayısında çift hanelere ulaşmak olarak belirledi.
"BEKLENTİNİN FARKINDAYIM"
Okan Buruk ve yöneticilerle sürekli iletişim halinde olan Sane'nin ''Benden beklentilerin farkındayım. Henüz tam olarak karşılık veremedim. Bu sezona çok motive oldum. Kendimi iyi hissediyorum'' dediği öğrenildi.
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