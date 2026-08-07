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Haberler Trabzonspor Trabzonspor'dan Tim Jabol Folcarelli için sakatlık açıklaması!

Trabzonspor'dan Tim Jabol Folcarelli için sakatlık açıklaması!

Bordo-mavililer, hazırlık maçında darbe alan Tim Jabol Folcarelli'nin sağ dizinde dış menisküs yaralanması tespit edildiğini ve oyuncunun başarılı bir ameliyat geçirdiğini açıkladı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2026 15:25 Güncelleme Tarihi: 07 Ağustos 2026 15:47
Trabzonspor'dan Tim Jabol Folcarelli için sakatlık açıklaması!

Bordo-mavililer, hazırlık maçında darbe alan Tim Jabol Folcarelli'nin sağ dizinde dış menisküs yaralanması tespit edildiğini ve oyuncunun başarılı bir ameliyat geçirdiğini açıkladı.

Trabzonspor, Tim Jabol Folcarelli'nin sağlık durumuyla ilgili web sitesinden bir açıklama yayımladı. Bordo-mavililer açıklamasında, "Sağlık Kurulu Başkanımız Prof. Dr. Ahmet Beşir, futbolcumuz Tim Jabol Folcarelli'nin sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu. Beşir, 'Hazırlık maçında aldığı darbeye bağlı olarak sağ dizinde şişlik ve ağrı şikâyetleri oluşan futbolcumuz Tim Jabol Folcarelli'ye yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda dış menisküs yaralanması tespit edilmiştir. Oyuncumuza sponsor hastanemiz Acıbadem Fulya Hastanesi'nde Dr. Mustafa Şengün tarafından başarılı bir artroskopik menisektomi operasyonu gerçekleştirilmiştir. Futbolcumuzun ameliyat sonrası rehabilitasyon sürecine sağlık ekibimiz tarafından başlanacaktır.' ifadelerini kullandı." Dedi.

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