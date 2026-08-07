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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Vangelis Pavlidis Fenerbahçe için Kerem Aktürkoğlu'nu aradı!

Vangelis Pavlidis Fenerbahçe için Kerem Aktürkoğlu'nu aradı!

Fenerbahçe'de transferde oldukça flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak sarı-lacivertlilerin transfer gündeminde yer alan Vangelis Pavlidis'ten oldukça flaş bir hamle geldi. Yunan golcü, Benfica'dan eski takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'nu arayarak İstanbul hakkında bilgi aldı. İşte tüm detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2026 06:50
Vangelis Pavlidis Fenerbahçe için Kerem Aktürkoğlu'nu aradı!

Golcü transferini play-off'a yetiştirmeye çalışan Fenerbahçe, Benfica forması giyen Yunan Vangelis Pavlidis için temaslarını sürdürüyor.

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Vangelis Pavlidis Fenerbahçe için Kerem Aktürkoğlu'nu aradı!

Sarı lacivertliler, Pavlidis'in özellikle Kerem Aktürkoğlu ile Benfica'da yakaladığı uyumun İstanbul'da da devam etmesini istiyor.

Vangelis Pavlidis Fenerbahçe için Kerem Aktürkoğlu'nu aradı!

Portekiz'den edinilen bilgilere göre; iki kulüp arasındaki görüşmelerin yaklaşık 45 milyon Euro bonservis bedeli üzerinden sonuçlanması bekleniyor.

Vangelis Pavlidis Fenerbahçe için Kerem Aktürkoğlu'nu aradı!

Bu süreçte Sabah'ın haberine göre; Pavlidis'in, Kerem'le telefon görüşmesi gerçekleştirdiği öğrenildi.

Vangelis Pavlidis Fenerbahçe için Kerem Aktürkoğlu'nu aradı!

"Fenerbahçe nasıl?" diye soran 27 yaşındaki oyuncu, "Gelmeni isterim. Burayı çok seveceksin.

Vangelis Pavlidis Fenerbahçe için Kerem Aktürkoğlu'nu aradı!

Hem çok gol atarsın hem de çok kolay uyum sağlarsın. Benfica günlerimizi yaşayabiliriz" yanıtını aldı.

Vangelis Pavlidis Fenerbahçe için Kerem Aktürkoğlu'nu aradı!

2024-25 sezonunda Benfica'da bir arada oynayan Pavlidis ve Kerem birbirlerine verdikleri asistlerle 11 gol atmışlardı.

Vangelis Pavlidis Fenerbahçe için Kerem Aktürkoğlu'nu aradı!

İki yıldız ismin uyumlu performansları Benfica'da dikkat çekmişti.

Vangelis Pavlidis Fenerbahçe için Kerem Aktürkoğlu'nu aradı!

Kanarya'da bu gelişmelerin ardından Pavlidis transferi büyük bir dikkatle takip ediliyor.

Vangelis Pavlidis Fenerbahçe için Kerem Aktürkoğlu'nu aradı!

Benfica formasını terleten futbolcu aynı zamanda ülkesinde Yunanistan Milli Takımı'nda da görev alıyor.

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