Vangelis Pavlidis Fenerbahçe için Kerem Aktürkoğlu'nu aradı!
Fenerbahçe'de transferde oldukça flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak sarı-lacivertlilerin transfer gündeminde yer alan Vangelis Pavlidis'ten oldukça flaş bir hamle geldi. Yunan golcü, Benfica'dan eski takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'nu arayarak İstanbul hakkında bilgi aldı. İşte tüm detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2026 06:50
Bu süreçte Sabah'ın haberine göre; Pavlidis'in, Kerem'le telefon görüşmesi gerçekleştirdiği öğrenildi.
"Fenerbahçe nasıl?" diye soran 27 yaşındaki oyuncu, "Gelmeni isterim. Burayı çok seveceksin.
Hem çok gol atarsın hem de çok kolay uyum sağlarsın. Benfica günlerimizi yaşayabiliriz" yanıtını aldı.
2024-25 sezonunda Benfica'da bir arada oynayan Pavlidis ve Kerem birbirlerine verdikleri asistlerle 11 gol atmışlardı.
İki yıldız ismin uyumlu performansları Benfica'da dikkat çekmişti.
Kanarya'da bu gelişmelerin ardından Pavlidis transferi büyük bir dikkatle takip ediliyor.
Benfica formasını terleten futbolcu aynı zamanda ülkesinde Yunanistan Milli Takımı'nda da görev alıyor.
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