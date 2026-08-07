CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Süper Lig Trendyol Süper Lig'de 2-3. hafta programları açıklandı

Trendyol Süper Lig'de 2-3. hafta programları açıklandı

Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonu 2. ve 3. hafta müsabakalarına ilişkin program açıklandı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2026 15:05
Trendyol Süper Lig'de 2-3. hafta programları açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in 2. ve 3. haftalarının maç programını duyurdu. TFF'den yapılan açıklamaya göre, Beşiktaş'ın, UEFA Konferans Ligi'nde play-off turu oynaması ve UEFA tarafından müsabaka takvimlerinde değişiklik yapılması durumunda; 2. hafta oynanacak olan Corendon Alanyaspor - Beşiktaş müsabakasının günü 22 Ağustos Cumartesi olarak değiştirilecek.

2. hafta

21 Ağustos Cuma

21.30 Erzurumspor FK - Galatasaray

22 Ağustos Cumartesi

19.00 Çaykur Rizespor - Samsunspor

19.00 Çorum FK - Kasımpaşa

21.30 Fenerbahçe - Konyaspor

23 Ağustos Pazar

19.00 Eyüpspor - Gaziantep FK

19.00 Trabzonspor - Başakşehir

21.30 Göztepe - Gençlerbirliği

21.30 Corendon Alanyaspor - Beşiktaş

24 Ağustos Pazartesi

21.30 Kocaelispor - Amed Sportif Faaliyetler

3. hafta

28 Ağustos Cuma

21.30 Gençlerbirliği - Erzurumspor FK

29 Ağustos Cumartesi

19.00 Konyaspor - Kocaelispor

21.30 Gaziantep FK - Çaykur Rizespor

21.30 Galatasaray - Göztepe

30 Ağustos Pazar

19.00 Eyüpspor - Corendon Alanyaspor

21.30 Başakşehir - Kasımpaşa

21.30 Samsunspor - Fenerbahçe

31 Ağustos Pazartesi

21.30 Amed Sportif Faaliyetler - Trabzonspor

21.30 Beşiktaş - Çorum FK

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
F.Bahçe'nin santrfor transferi Beşiktaş'ın planını bozabilir!
Trabzonspor'da flaş Lukaku gelişmesi!
DİĞER
Noa Lang referans oldu! Hollandalı yıldız adım adım Galatasaray’a...
Başkan Erdoğan Mekke Paktı'nı imzaladı! Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'dan stratejik güvenlik adımı: Anlaşmanın tüm detayları
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe'ye Marsilya'dan yeni yıldız!
T.Spor'dan Folcarelli açıklaması!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
T.Spor'dan Folcarelli açıklaması! T.Spor'dan Folcarelli açıklaması! 15:23
Trendyol Süper Lig'de 2-3. hafta programları açıklandı Trendyol Süper Lig'de 2-3. hafta programları açıklandı 15:05
Trabzonspor'da flaş Lukaku gelişmesi! Trabzonspor'da flaş Lukaku gelişmesi! 14:31
Serdar Dursun, Gaziantep FK’da Serdar Dursun, Gaziantep FK’da 13:22
Galatasaray-Çorum FK maçı ne zaman? Galatasaray-Çorum FK maçı ne zaman? 12:22
Çaykur Rizespor ayrılığı açıkladı! Çaykur Rizespor ayrılığı açıkladı! 12:14
Daha Eski
F.Bahçe'ye Marsilya'dan yeni yıldız! F.Bahçe'ye Marsilya'dan yeni yıldız! 12:10
Icardi'den G.Saray'ın davetine ret! Icardi'den G.Saray'ın davetine ret! 12:07
Benfica'dan flaş Pavlidis açıklaması! Benfica'dan flaş Pavlidis açıklaması! 11:01
Boluspor-Manisa FK maçı detayları! Boluspor-Manisa FK maçı detayları! 10:17
Atletico Mineiro'dan Fred açıklaması! Atletico Mineiro'dan Fred açıklaması! 10:03
Efsane forvet Uruguay'ın yeni teknik direktörü oldu! Efsane forvet Uruguay'ın yeni teknik direktörü oldu! 09:16