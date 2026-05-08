Galatasaray'dan Sambacı orta sahaya kanca! 30 milyon Euro'yu gözden çıkardı

BOTAFOGO'NUN MADDİ SIKINTISI Brezilya basınında çıkan haberlere göre Botafogo maddi sorunlarla mücadele ediyor. Bu nedenle takımdaki en değerli oyunculardan birisi olarak gösterilen Danilo'nun satılması planlanıyor.

Daha önce iki kez Brezilya milli takım forması giyen ve bir de golü bulunan 25 yaşındaki futbolcu önündeki seçenekleri değerlendirecek. Öncelik Avrupa ve Şampiyonlar Ligi olacak.