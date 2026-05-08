Galatasaray'dan Sambacı orta sahaya kanca! 30 milyon Euro'yu gözden çıkardı

Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray

Galatasaray, orta saha için rotayı Brezilya'ya çevirdi. Botafogo forması giyen Danilo için sezon sonunda harekete geçmeye hazırlanan sarı-kırmızılılar, 30 milyon euroluk dev bir plan yapıyor. İşte transferin detayları... | SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2026 06:50
Orta sahada büyük bir değişime gitmeye hazırlanan G.Saray'da yeni isimler gündeme gelmeye başladı.

Önceliğini şampiyonluğa veren sarı-kırmızılılar ardından transferde vites yükseltecek. Öncelik ise orta sahaya verilmiş durumda.

Torreira ve Lemina'nın eski istikrarından uzak kalması nedeniyle bu bölgeyi hareketlendirmek isteyen sarı-kırmızılılar rotasını Brezilya'ya çevirmiş durumda.

Botafogo forması giyen 25 yaşındaki Danilo için nabız yoklayan sarı-kırmızılılar, sezon sonunda görüşmelerine start verecek.

Bir dönem İngiliz ekibi Nottingham Forest'ta forma giyen ve sezon başında Botafogo'nun yolunu tutan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu kariyerine yeniden Avrupa'da devam etmek istiyor.

Hem kendi liginde şampiyonluk mücadelesi veren hem de Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek bir takıma gitmek isteyen Danilo'nun belirlediği kriterleri G.Saray karşılıyor.

Sezon başında Botafogo'nun 23 milyon euro ödediği Danilo'ya 30 milyon euro'yu gözden çıkarak sarı-kırmızılılar, şampiyonluktan sonra harekete geçecek.

BOTAFOGO'NUN MADDİ SIKINTISI
Brezilya basınında çıkan haberlere göre Botafogo maddi sorunlarla mücadele ediyor. Bu nedenle takımdaki en değerli oyunculardan birisi olarak gösterilen Danilo'nun satılması planlanıyor.

Daha önce iki kez Brezilya milli takım forması giyen ve bir de golü bulunan 25 yaşındaki futbolcu önündeki seçenekleri değerlendirecek. Öncelik Avrupa ve Şampiyonlar Ligi olacak.

GOLCÜ BİR OYUNCU
Orta sahada görev yapmasına karşın gol atmayı bilen ve seven bir oyuncu Danilo. Kariyerinin büyük bir bölümünde ön libero oynamasına karşın merkez orta saha ve 10 numaralı pozisyonda da forma giyebilen Danilo bu sezon oynadığı 22 resmi maçta 10 gol katkısı sağladı ve takımına çok yardımcı oldu. Danilo 3 de asist yaptı.

