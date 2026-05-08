Galatasaray'dan orta saha bombası! Okan Buruk o ismi çok istiyor
Galatasaray, şampiyonluk için Antalyaspor maçına odaklanırken transfer çalışmalarına da hız verdi. Sarı-kırmızılılar, Club Brugge'ün Nijeryalı orta sahası Raphael Onyedika için girişimlere başlarken, Victor Osimhen'in de vatandaşıyla aynı takımda oynamaya sıcak baktığı öğrenildi. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2026 06:50
Aslan, bir senedir takip ettiği Club Brugge'ün orta sahası Raphael Onyedika için temaslara başladı.
6 ve 8 numarada oynayan 24 yaşındaki Nijeryalı futbolcuyu Teknik Direktör Okan Buruk çok beğeniyor.
Victor Osimhen de vatandaşıyla beraber sarı kırmızılı takımda forma giymek istiyor.
Nijeryalı futbolcu bu sezon Club Brugge formasıyla 40 maçta görev alırken 3 gol 2 asistlik performans sergiledi.
Raphael Onyedika'nın piyasa değeri ise 23 milyon Euro olarak gösteriliyor.
