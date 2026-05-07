Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Real Madrid Valverde’den Tchouameni ile kavga ettiği iddiaları hakkında açıklama!

Real Madrid'de takım kaptanı Federico Valverde ile Aurelien Tchouaméni arasında antrenmanda ve soyunma odasında tartışma yaşandığı yönündeki iddialar gündeme gelmişti. Kulübün, ortaya atılan olay sonrası iki oyuncu hakkında disiplin incelemesi başlattığı öne sürülürken, Valverde sessizliğini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bozdu. İşte dikkat çeken o açıklama...

İspanya ekibi Real Madrid'in Uruguaylı futbolcusu Federico Valverde, yaklaşık 2 hafta sahalardan uzak kalacak. Kulübün açıklamasında, sağlık ekibi tarafından yapılan testler sonucu Valverde'de kafa travması tespit edildiği belirtildi. Tecrübeli futbolcunun durumunun iyi olduğu ve 10 ila 14 gün evde dinleneceği ifade edildi.

Real Madrid Kulübü, Valverde ve Fransız futbolcu Aurelien Tchouameni'nin antrenmanda ve soyunma odasında kavga ettiği iddialarını doğrulayıp bu futbolcular hakkında disiplin soruşturması açtığını duyurmuştu.

İspanya basınında ise Tchouameni ile Valverde arasında son iki gündür antrenmanlarda büyük bir gerginlik yaşandığı, dünkü gerginliğin bugün antrenmanda devam ederek soyunma odasında kavgaya dönüştüğü iddia edilmişti. Valverde'nin aldığı bir darbeden dolayı hastanede dikiş attırıp evine gittiği öne sürülmüştü.

VALVERDE: "TAKIM ARKADAŞIM BANA VURMADI, BEN DE ONA VURMADIM"

Takım arkadaşıyla tartışma yaşadıklarını doğrulayan Valverde, buna karşın tartışmanın kavgayla sonuçlanmadığını ifade etti.

Valverde, ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Dün antrenmandaki bir pozisyonda takım arkadaşımla bir olay yaşadım. Yorgunluk ve hayal kırıklığı bazı şeylerin olduğundan daha büyük görünmesine sebep olabiliyor. Bugün yeniden bir tartışma yaşadık. Tartışma esnasında yanlışlıkla bir masaya çarptım ve alnımda küçük bir kesik oluştu. Bu yüzden protokol gereği hastaneye gitmem gerekti. Hiçbir şekilde takım arkadaşım bana vurmadı, ben de ona vurmadım. İnsanların kavga ettiğimize ya da olayın kasıtlı olduğuna inanmasının kolay olduğunu biliyorum ama böyle bir şey yaşanmadı."

Pendikspor'u deviren Sipay Bodrum FK yarı finalde! 21:56
Çorum FK, Ankara Keçiörengücü'nü mağlup etti! 21:53
Gençlerbirliği-Trabzonspor ZTK maçı ne zaman? 19:41
Mertens ailesi G.Saray maçı için İstanbul'a geldi 18:49
Yağız Kaan'dan Carlsen'e karşı gururlandıran performans! 18:12
2026 Dünya Kupası A Milli Takım maç takvimi 17:57
Fırtına'nın Beşiktaş mesaisi sürüyor! 17:53
TFF 1. Lig'de Play-off maçları | CANLI İZLE 17:48
Trabzonspor'dan ameliyat açıklaması! 16:58
Tchouameni, Valverde'yi hastanelik etti! 16:46
F.Bahçe'de kritik zirve! Montella ve Şahin... 16:12
F.Bahçe'de flaş gelişme! Seçim tarihi... 15:35