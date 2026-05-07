Yağız Kaan’dan Magnus Carlsen'e karşı gururlandıran performans!

Satrançta dünyanın 1 numarası Norveçli Magnus Carlsen ile Türk satrancının yükselen yıldızı Yağız Kaan Erdoğmuş, 2026 TePe Sigeman Satranç Turnuvası'nın son turunda karşılaştı.

İsveç'in Malmö kentinde düzenlenen prestijli turnuvaya damga vuran isimlerden biri olan 14 yaşındaki Yağız Kaan tecrübeli rakibine mağlup oldu.

Karşılaşma öncesinde Carlsen ile aynı puanda bulunan Yağız Kaan için bu maç kariyerinin en önemli klasik satranç sınavlarından biri olarak görülüyordu. Ancak dünya 1 numarası Carlsen, kritik anlarda tecrübesini konuşturdu ve mücadeleden galibiyetle ayrıldı.

Maçı kaybetse de, Yağız Kaan Erdoğmuş'un turnuva performansı büyük takdir topladı. Turnuva boyunca birçok üst düzey isme karşı başarılı sonuçlar alan genç sporcu, hem Türkiye'de hem uluslararası satranç camiasında geleceğin dünya şampiyon adaylarından biri olarak gösteriliyor.