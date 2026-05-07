Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş İlhan Palut'tan Beşiktaş'a ret! Gerçek sonradan ortaya çıktı

Bu sezon TÜMOSAN Konyaspor’un başında başarılı sonuçlara imza atan ve Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ile Trabzonspor karşısında galibiyet yaşayan teknik direktör İlhan Palut hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Deneyimli çalıştırıcının, geçmiş dönemde Beşiktaş’tan gelen teklifi geri çevirdiği belirtildi. İşte ayrıntılar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mayıs 2026 13:58
Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final maçında Beşiktaş'ı 90+8. dakikada bulduğu golle 1-0 mağlup ederek finale yükselen TÜMOSAN Konyaspor'da İlhan Palut rüzgarı esiyor. Sezona Çaykur Rizespor ile başlayan ve sonrasında TÜMOSAN Konyaspor'un başına geçen İlhan Palut, yeşil-beyazlı kulüpte çıktığı 15 maçta 2.00 puan ortalaması yakalayarak dikkatleri üzerine çekti.

Kupada takımını finale taşıyan Palut, bu sezon Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'u mağlup etti.

BEŞİKTAŞ'IN TEKLİFİNİ REDDETME NEDENİ

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut'un, geçmiş dönemde Beşiktaş'tan gelen teklifi dikkat çekici bir gerekçeyle geri çevirdiği ortaya çıktı.

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, Siyah-beyazlılarda o dönem sportif direktörlük görevini yürüten Ceyhun Kazancı'nın yaptığı görüşmede deneyimli çalıştırıcının, "İngilizce seviyemin Beşiktaş için yeterli olduğunu düşünmüyorum. Kendimi geliştirdikten sonra bu görevi üstlenmek isterim" yanıtını verdiği öğrenildi.

