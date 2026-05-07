Aston Villa UEFA Avrupa Ligi'nde finale farklı çıktı!

Aston Villa, UEFA Avrupa Ligi yarı final rövanşında Nottingham Forest'ı Villa Park'ta ağırladı. İngiliz ekiplerini karşı karşıya getiren mücadelede ev sahibi Aston Villa, sahadan 4-0'lık net bir galibiyetle ayrıldı.
Karşılaşmada Aston Villa'ya galibiyeti getiren golleri 36. dakikada Ollie Watkins, 58. dakikada penaltıdan Emiliano Buendia ile 77 ve 80. dakikalarda John McGinn kaydetti.
İlk maçı 1-0 kaybeden Aston Villa, rövanşta ortaya koyduğu etkili performansla toplam skorda üstünlüğü ele geçirerek adını finale yazdırdı.
FİNAL TÜPRAŞ STADYUMU'NDA!
Aston Villa ve Freiburg arasındaki final mücadelesi 20 Mayıs'ta Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak.