TFF 1. Lig'de Play-off maçları | CANLI İZLE

TFF 1. Lig'de Süper Lig hedefiyle mücadele eden takımlar için kritik gün geldi. Play-off birinci tur karşılaşmaları bu akşam oynanırken, tek maç eleme usulünde kazanan ekipler adını yarı finale yazdıracak. Karşılaşmaları haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

ARCA ÇORUM FK-ANKARA KEÇÖRENGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Çorum Şehir Stadyumu'nda oynanacak mücadele, 7 Mayıs Perşembe (Bugün) saat 20.00'de başladı. Karşılaşma, TRT Spor ve beIN SPORTS 2 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

ARCA ÇORUM FK-ANKARA KEÇÖRENGÜCÜ MAÇI İLK 11'LERİ

Çorum FK: Sehic, Erkan Kaş, Arda Hilmi, Sinan, Üzeyir, Moreira, Ribeiro, Ahmed Ildız, Yusuf Erdoğan, Samudio, Serdar Gürler.

Ankara Keçiörengücü: Emre, Ali Dere, Abdullah, Nascimento, Hüseyin, İbrahim, İshak, Halil Can, Ezeh, Roshi, Vitoria.

SİPAY BODRUM FK-ATKO GRUP PENDİKSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Bodrum İlçe Stadyumu'nda oynanan mücadele, 7 Mayıs Perşembe (Bugün) saat 20.00'de başladı. Karşılaşma TRT Avaz ve beIN SPORTS MAX ekranlarından canlı yayınlanıyor.

SİPAY BODRUM FK-ATKO GRUP PENDİKSPOR MAÇI İLK 11'LERİ

Bodrum FK: De Sousa, İmeri Ajeti, Ali, Yavuzay, Mustafa, Hotic, Yusuf, Teixeira, Sulejmanov, Ali Habeşoğlu.

Pendikspor: Deniz, Soldo, Sequeira, Denic, Görkem, Hakan Yeşil, Do Rosario, Mesut, Bekir, Kitsiou, Yiğit.