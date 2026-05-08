Galatasaray'dan Bertuğ Yıldırım atağı! Gözden çıkarılan rakam...
Forvete yerli bir takviye yapmak isteyen Galatasaray'da gözler Bertuğ Yıldırım'a çevrilmiş durumda. Sarı-kırmızılıların 23 yaşındaki yetenekli golcü için gözden çıkardığı rakam belli oldu. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2026 09:39
Forvete yerli bir oyuncu getirmeyi hedefleyen Galatasaray'da gündeme RAMS Başakşehir'de forma giyen Bertuğ Yıldırım geldi.
Teknik direktör Okan Buruk'un 23 yaşındaki golcüyü takımda görmeyi çok istediği belirtildi.
Yetenekli santrfor için sarı-kırmızılılar 4 milyon euro'yu gözden çıkardı.
RAMS Başakşehir ile pazarlıkların yakın zamanda başlaması bekleniyor.
İstanbul ekibiyle bu sezon 21 maçta görev alan Bertuğ, 7 gol/2 asistlik katkı sunmayı başardı.
