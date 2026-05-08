Ziraat Türkiye Kupası
Borussia Dortmund-Eintracht Frankfurt maçı ne zaman? Hangi kanalda?

Bundesliga’nın 33. haftasında Borussia Dortmund, Eintracht Frankfurt ile BVB Stadion'da karşı karşıya geliyor. Ligi 67 puanla 2. sırada sürdüren ve ikincilik koltuğunu sağlama almak isteyen Dortmund, taraftarına galibiyetle veda etmeyi hedeflerken; 43 puanla 8. sırada yer alan Frankfurt, Avrupa kupaları yolunda kritik bir viraja giriyor. Sezonun ilk yarısındaki 3-3'lük gol düellosunun ardından bu akşamki randevuda gözler golcülerin üzerinde olacak. Peki, Borussia Dortmund - Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2026 09:15
BVB Stadion'da sezonun son büyük randevusu yaşanıyor. Ev sahibi Borussia Dortmund, geçtiğimiz hafta Gladbach deplasmanında aldığı beklenmedik yenilgiyi unutarak taraftarı önünde yeniden moral bulmak istiyor. Teknik direktör Niko Kovac yönetiminde ligin en istikrarlı ekiplerinden biri olan Dortmund, Şampiyonlar Ligi katılımını garantilemiş olmanın rahatlığıyla ancak ikincilik prestijini koruma arzusuyla sahaya çıkacak. Sakatlıkları bulunan Emre Can ve Ramy Bensebaini gibi önemli eksiklere rağmen, Serhou Guirassy ve Maximilian Beier gibi formda hücum silahları, ev sahibi ekibin galibiyet yolundaki en büyük güvencesi. Eintracht Frankfurt tarafında ise tüm planlar Avrupa kupaları üzerine kurulu. Teknik direktör Albert Riera yönetimindeki konuk ekip, son haftalarda inişli çıkışlı bir grafik çizse de hala Konferans Ligi veya Avrupa Ligi potasına girme şansını koruyor. Geçtiğimiz hafta Hamburg karşısında alınan mağlubiyetin ardından bu zorlu deplasmanda puan ya da puanlar arayacak olan Frankfurt'ta, kırmızı kart cezalısı Rasmus Kristensen'in yokluğu savunmada elini zayıflatıyor. Ancak hücum hattında genç yıldız Can Uzun ve tecrübeli isimlerin yaratıcılığına güvenen konuk ekip, ligin en zorlu deplasmanlarından birinde sürpriz bir sonuca imza atarak sezonun son haftasına umutlu girmeyi hedefliyor. İşte Borussia Dortmund-Eintracht Frankfurt maçının detayları!

Borussia Dortmund-Eintracht Frankfurt MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Almanya Bundesliga'nın 33. haftasındaki kritik Borussia Dortmund-Eintracht Frankfurt randevusu 8 Mayıs Cuma günü oynanacak. Karşılaşmanın başlama vuruşu Türkiye saati ile 21.30'da yapılacak.

Borussia Dortmund-Eintracht Frankfurt MAÇI HANGİ KANALDA?

Borussia Dortmund-Eintracht Frankfurt maçı S Sport Plus ve TiviBu Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Borussia Dortmund-Eintracht Frankfurt MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Borussia Dortmund: Ryan; Toljan, Moreno, Matturro, Varela; Raghouber; Losada, Martinez, Olasgasti, Romero; Espi

Eintracht Frankfurt: Herrera; Rosier, Catena, Boyomo, Galan; Torro, Moncayola; Raul Garcia, Gomez, Moro; Budimir

