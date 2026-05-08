CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Arda Turan'dan Galatasaray iddialarına yanıt!

Arda Turan'dan Galatasaray iddialarına yanıt!

UEFA Konferans Ligi yarı finali rövanş maçında Crystal Palace'a konuk olan Shakhtar Donetsk'te teknik direktör Arda Turan, mücadelenin ardından kendisine yöneltilen Galatasaray sorusuna yanıt verdi. İşte o ifadeler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2026 10:58
Arda Turan'dan Galatasaray iddialarına yanıt!

Galatasaray'da sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Okan Buruk ile ilgili yaşanan gelişmeler merakla takip edilirken dikkat çeken bir iddia öne sürülmüştü.

Arda Turan'dan Galatasaray iddialarına yanıt!

Shakhtar Donetsk'i çalıştıran Arda Turan'ın sarı-kırmızı kulübün başına geçebileceği konuşulurken 39 yaşındaki başarılı çalıştırıcı, o iddialara yanıt verdi.

Arda Turan'dan Galatasaray iddialarına yanıt!

UEFA Konferans Ligi yarı finali rövanş maçında Crystal Palace'a konuk olan Shakhtar Donetsk'te Arda Turan, mücadeleyi 2-1 kaybederek toplamda 5-2'lik skorla turnuvaya veda ettikleri karşılaşmanın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Arda Turan'dan Galatasaray iddialarına yanıt!

Turan, kendisine yöneltilen "Galatasaray'ın size ilgisi olduğu yönündeki söylentiler doğru mu?" sorusuna şöyle yanıt verdi...

Arda Turan'dan Galatasaray iddialarına yanıt!

"G.SARAY İÇİN EN İYİ SEÇENEK..."

"Bu konuyu konuşmaktan pek rahat hissetmiyorum çünkü ben Galatasaray altyapısından yetişmiş biriyim ve şu anda Galatasaray'ın tarihi bir başarıya imza atmış mükemmel bir teknik direktörü var. Ben ve sevdiklerim her zaman onu destekliyoruz ve aklımızda böyle bir şey hiç olmadı. Şu anda Galatasaray için en iyi seçeneğin Okan Buruk olduğuna inanıyorum."

Arda Turan'dan Galatasaray iddialarına yanıt!

"ASLA SIRTIMI DÖNMEYECEĞİM"

"Eyüpspor'daki görevimin ardından Shakhtar bana bu fırsatı verdi. Ben parayı düşünen ya da kararlarını paraya göre veren biri değilim. Hayatım boyunca hiç olmadım. Şu anda kendimi tüm kalbim ve zihnimle Shakhtar'a adadım. Shakhtar formasına saygı duyuyorum, aynı zamanda bana bu takımı çalıştırma şansı veren Rinat Akhmetov, Serhii Palkin ve Darijo Srna'ya da saygı duyuyorum. Profesyonel hayatta işlerin nasıl gelişeceğini asla bilemezsiniz. Ancak birlikte ilerliyoruz, kararları her zaman ortak alıyoruz ve çalışma şeklimize saygı duyuyorum. Bu kulübü seviyorum ve geleceği için büyük hayallerim var. Ve bana bu şans verilirse, asla sırtımı dönmeyeceğim."

İşte Yıldırım ve Safi'nin transfer listesi!
Fenerbahçe'de rota Mohamed Salah!
DİĞER
Galatasaray'da sürpriz veda! Geldiği gibi gidiyor...
ODTÜ'de Türk bayrağı açan öğrencilere saldıran 6 şüpheli yakalandı
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
G.Saray'dan Bertuğ atağı!
F.Bahçe'den Pavlidis harekatı! Başkan adayları...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'dan Bertuğ atağı! G.Saray'dan Bertuğ atağı! 09:39
Borussia Dortmund-Eintracht Frankfurt maçı detayları! Borussia Dortmund-Eintracht Frankfurt maçı detayları! 09:15
Lens-Nantes maçı detayları! Lens-Nantes maçı detayları! 08:54
Torino-Sassuolo maçı detayları! Torino-Sassuolo maçı detayları! 08:43
Levante-Osasuna maç bilgileri! Levante-Osasuna maç bilgileri! 08:33
Çorum FK, Ankara Keçiörengücü'nü mağlup etti! Çorum FK, Ankara Keçiörengücü'nü mağlup etti! 00:40
Daha Eski
Pendikspor'u deviren Sipay Bodrum FK yarı finalde! Pendikspor'u deviren Sipay Bodrum FK yarı finalde! 00:40
İşte Yıldırım ve Safi'nin transfer listesi! İşte Yıldırım ve Safi'nin transfer listesi! 00:40
Valverde’den kavga iddialarına yanıt! Valverde’den kavga iddialarına yanıt! 00:40
Tchouameni, Valverde'yi hastanelik etti! Tchouameni, Valverde'yi hastanelik etti! 00:40
F.Bahçe'de flaş gelişme! Seçim tarihi... F.Bahçe'de flaş gelişme! Seçim tarihi... 00:40
Trabzonspor'dan ameliyat açıklaması! Trabzonspor'dan ameliyat açıklaması! 00:40