Arda Turan'dan Galatasaray iddialarına yanıt!
UEFA Konferans Ligi yarı finali rövanş maçında Crystal Palace'a konuk olan Shakhtar Donetsk'te teknik direktör Arda Turan, mücadelenin ardından kendisine yöneltilen Galatasaray sorusuna yanıt verdi. İşte o ifadeler...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2026 10:58
Turan, kendisine yöneltilen "Galatasaray'ın size ilgisi olduğu yönündeki söylentiler doğru mu?" sorusuna şöyle yanıt verdi...
"G.SARAY İÇİN EN İYİ SEÇENEK..."
"Bu konuyu konuşmaktan pek rahat hissetmiyorum çünkü ben Galatasaray altyapısından yetişmiş biriyim ve şu anda Galatasaray'ın tarihi bir başarıya imza atmış mükemmel bir teknik direktörü var. Ben ve sevdiklerim her zaman onu destekliyoruz ve aklımızda böyle bir şey hiç olmadı. Şu anda Galatasaray için en iyi seçeneğin Okan Buruk olduğuna inanıyorum."
"ASLA SIRTIMI DÖNMEYECEĞİM"
"Eyüpspor'daki görevimin ardından Shakhtar bana bu fırsatı verdi. Ben parayı düşünen ya da kararlarını paraya göre veren biri değilim. Hayatım boyunca hiç olmadım. Şu anda kendimi tüm kalbim ve zihnimle Shakhtar'a adadım. Shakhtar formasına saygı duyuyorum, aynı zamanda bana bu takımı çalıştırma şansı veren Rinat Akhmetov, Serhii Palkin ve Darijo Srna'ya da saygı duyuyorum. Profesyonel hayatta işlerin nasıl gelişeceğini asla bilemezsiniz. Ancak birlikte ilerliyoruz, kararları her zaman ortak alıyoruz ve çalışma şeklimize saygı duyuyorum. Bu kulübü seviyorum ve geleceği için büyük hayallerim var. Ve bana bu şans verilirse, asla sırtımı dönmeyeceğim."
