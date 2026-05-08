Fenerbahçe'de Filipe Luis gelişmesi! Yeşil ışık yaktı
Fenerbahçe'de yaklaşan başkanlık seçimleriyle birlikte teknik direktör arayışları hız kazanırken, gündeme dikkat çekici bir isim geldi. Kariyerini Avrupa'da sürdürmek isteyen Filipe Luis'in Türkiye'den gelecek tekliflere olumlu yaklaştığı, sarı-lacivertli ekipten sunulabilecek projeleri değerlendirmeye hazır olduğu belirtildi. İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2026 13:28
Fenerbahçe'de 6-7 Haziran tarihlerinde düzenlenecek olağanüstü kongre için geri sayım sürüyor.
Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin başkan adaylığında gerçekleşecek seçim öncesi sarı-lacivertlilerde gündem, yeni teknik direktörün kim olacağı.
Aziz Yıldırım'ın, başkanlık yaptığı süreçte daha önce 2 dönem çalıştığı Aykut Kocaman ile yeniden anlaşmak istediği konuşuluyor.
Hakan Safi'nin ise listesinde Xabi Alonso, Enzo Maresca ve Filipe Luis gibi isimlerin olduğu ifade ediliyor.
Safi'nin teknik direktör adaylarından Filipe Luis hakkında dikkat çeken bir gelişme Brezilya basınında yankı buldu.
RTI Esporte'de yer alan habere göre Filipe Luis, Flamengo'dan ayrılmasının ardından teknik direktörlük kariyerini Avrupa'da sürdürmek istiyor.
Brezilyalı çalıştırıcının menajerliğini yürüten Jorge Mendes'in hedefinin, 2025 Libertadores şampiyonu teknik adamı İngiltere'ye taşımak olduğu ancak Premier League'in teknik direktör kriterleri nedeniyle şu aşamada bir anlaşmanın zor göründüğü ifade edildi.
Bu nedenle yükselen futbol pazarları alternatif olarak değerlendirmeye alındı. Fenerbahçe'nin Luis'e olan ilgisinin, genç teknik adamı heyecanlandırabileceği ve Türkiye seçeneğine sıcak baktığı belirtildi.
Teknik adamın ekibinin İngiltere'deki engelleri aşmak için çalışmalarını sürdürdüğü, ancak bu süreçte Avrupa'dan gelecek teklifleri de değerlendirmeye açık olduğu kaydedildi.Planın ise Filipe Luís'i 2026/27 sezonunun başlangıcını kapsayan yaz transfer döneminde Avrupa'da bir kulüple buluşturmak olduğu aktarıldı.
İşte aspor.com.tr editörü Kağan Soytorun'un derlediği o haber...