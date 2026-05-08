Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'dan seçim tarihi açıklaması

Fenerbahçe'de olağanüstü seçimli genel kurul öncesinde seçim takvimine ilişkin belirsizlik sürüyor. 6-7 Haziran tarihlerinde yapılması planlanan kongrenin ertelenip ertelenmeyeceği konusunda kulüp camiasında tartışmalar devam ederken, başkan adaylarından Sadettin Saran konuyla ilgili açıklamada bulundu.

TRT Spor'a konuşan Saran, seçim tarihine ilişkin net kararın pazartesi günü belli olacağını ifade ederek, "Seçim tarihi pazartesi günü netlik kazanacak." dedi.

Öte yandan, 1 Haziran'da Kadıköy'de oynanacak Türkiye – Kuzey Makedonya karşılaşması nedeniyle kongrenin ileri bir tarihe ertelenebileceği yönündeki iddialar gündeme gelmişti. Başkan adayları Aziz Yıldırım ile Hakan Safi ise seçim takviminin değiştirilmemesi yönünde görüş bildirmişti.